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Futbol
Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 07:43,

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdular! 2 milyon doları ödeyip...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolu da durma noktasına getirirken Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bu süreci yeni teknik direktörünü arayarak geçirmişti. Sarı lacivertliler ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı...

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Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen arada henüz teknik direktörünü açıklamayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından takımı en doğru kişiye emanet etmeyi düşünen sarı-lacivertli kurmaylar titiz bir operasyon yürütüyor.

3BULUT VE AVCI ÖNE ÇIKMIŞTI

BULUT VE AVCI ÖNE ÇIKMIŞTI

Sarı lacivertliler için bu süreçte birçok isimi ortaya atılırken Erol Bulut ve Abdullah Avcı isimler ilk etapta ön plana çıkmıştı.

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Erol Bulut geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

5BLANC, FRANCESCO, LUCE VE DAUM OLMADI

BLANC, FRANCESCO, LUCE VE DAUM OLMADI

Fakat sarı lacivertli yönetim yerli teknik adam fikrinden ilk etapta uzaklaşırken Blanc, Di Francesco, Lucescu, Daum gibi isimler öne atılmıştı.

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Giampaolo ve Nenad Bjelica da sarı lacivertlilerin radarına giren isimler olmuştu.

7PORTEKİZ BASINI SİLASI YAZDI AMA...

PORTEKİZ BASINI SİLAS'I YAZDI AMA...

Portekiz basını; Fenerbahçe'nin son olarak Sporting'i çalıştıran teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas) ile ilgilendiğini yazdı.

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43 yaşındaki Silas'ın Fenerbahçe'nin başına geçebileceği kaydedilirken Romanya basını işi ileri boyuta taşıdı ve sarı lacivertlilerin yeni hocasını duyurdu.

9RAZVAN FENERBAHÇEYİ ÇALIŞTIRACAK

'RAZVAN FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRACAK'

Arap ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki hocanın gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapabileceği ileri sürüldü.

102 MİLYON DOLAR ÖDEME

2 MİLYON DOLAR ÖDEME

Al Hilal'den ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan Razvan Lucescu için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi.

11LUCESCU DANIŞMANLIK YAPACAK

LUCESCU DANIŞMANLIK YAPACAK

Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte danışmak olarak görev yapabileceği ifade edildi.

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Bu arada yönetimin diğer adaylarla da teması koparmadığı belirtiliyor.

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