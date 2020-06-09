Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar! 101 günde bitti...
Ersun Yanal’ın istifa ettiği tarihten bugüne geçen 100 gün içinde 26 teknik adamın ismi kamuoyunda tartışıldı. Fenerbahçe yönetimi 101. günde teknik direktörünü seçti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig’de 4 gün sonra Kayseri ile karşılaşacak Fenerbahçe’de takımın başında hangi teknik adamın sahaya çıkacağı da henüz netlik kazanmamıştı.
2
Abone Ol
Ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü sonunda belli oldu. İşte detaylar..
3
Abone Ol
FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı büyük merak konusuydu. Gündeme gelen son isim Tahir Karapınar oldu.
4
Abone Ol
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, 12 yıl sonra antrenör olarak teknik ekibe geri dönmüştü.
5
Abone Ol
SAHAYA ÇIKAMAYINCA
UEFA A Lisans sahibi olan 42 yaşındaki antrenörün, bu nedenle Fenerbahçe’nin başında teknik direktör olarak sahaya çıkma hakkı bulunmuyordu.
6
Abone Ol
EN FAZLA 2 MAÇA ÇIKABİLİR KURALI
Koronavirüs süreci öncesinde "Pro Lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır" hakkını kulüp antrenörlerinden Murat Zeki Göle ile kullanan Fenerbahçe, 12 Haziran’da başlayacak lige "Pro Lisans"a sahip bir teknik adamla çıkmak zorunda.
7
Abone Ol
RESMİLEŞTİ
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar’a resmi teklif yaptı.
8
Abone Ol
FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI
Emre Belözoğlu'nun önerisi ile gündeme gelen Tahir Karapınar, kalan 8 haftada takımın başında maçlara çıkacak.
9
Abone Ol
Sezon sonunda da Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecek. 53 yaşındaki teknik direktör, Pro Lisans sahibi.
10
Abone Ol
TAHİR KARAPINAR KİMDİR?
Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 doğumlu eski futbolcu, teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar boyunca Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.
11
Abone Ol
Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.
12
Abone Ol
TAKIM ONA EMANET
UEFA-Pro Lisans sahibi olan Tahir Karapınar'ın kalan 8 haftada Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.