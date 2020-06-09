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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 07:23,

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar! 101 günde bitti...

Ersun Yanal’ın istifa ettiği tarihten bugüne geçen 100 gün içinde 26 teknik adamın ismi kamuoyunda tartışıldı. Fenerbahçe yönetimi 101. günde teknik direktörünü seçti.

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Süper Lig’de 4 gün sonra Kayseri ile karşılaşacak Fenerbahçe’de takımın başında hangi teknik adamın sahaya çıkacağı da henüz netlik kazanmamıştı.

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Ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü sonunda belli oldu. İşte detaylar..

3FENERBAHÇENİN YENİ HOCASI
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FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı büyük merak konusuydu. Gündeme gelen son isim Tahir Karapınar oldu.

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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, 12 yıl sonra antrenör olarak teknik ekibe geri dönmüştü.

5SAHAYA ÇIKAMAYINCA
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SAHAYA ÇIKAMAYINCA

UEFA A Lisans sahibi olan 42 yaşındaki antrenörün, bu nedenle Fenerbahçe’nin başında teknik direktör olarak sahaya çıkma hakkı bulunmuyordu.

6EN FAZLA 2 MAÇA ÇIKABİLİR KURALI
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EN FAZLA 2 MAÇA ÇIKABİLİR KURALI

Koronavirüs süreci öncesinde "Pro Lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır" hakkını kulüp antrenörlerinden Murat Zeki Göle ile kullanan Fenerbahçe, 12 Haziran’da başlayacak lige "Pro Lisans"a sahip bir teknik adamla çıkmak zorunda.

7RESMİLEŞTİ
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RESMİLEŞTİ

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar’a resmi teklif yaptı.

8FENERBAHÇENİN YENİ HOCASI
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FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI

Emre Belözoğlu'nun önerisi ile gündeme gelen Tahir Karapınar, kalan 8 haftada takımın başında maçlara çıkacak.

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Sezon sonunda da Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecek. 53 yaşındaki teknik direktör, Pro Lisans sahibi.

10TAHİR KARAPINAR KİMDİR
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TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 doğumlu eski futbolcu, teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar boyunca Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

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Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.

12TAKIM ONA EMANET
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TAKIM ONA EMANET

UEFA-Pro Lisans sahibi olan Tahir Karapınar'ın kalan 8 haftada Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.

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ÜMİT ÖZAT'TAN EROL BULUT İTİRAFI

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