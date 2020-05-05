Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Resmen iletildi ve bir de sürpriz...
Ersun Yanal sonrası henüz bir teknik direktörü açıklamayan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Yeni hoca ve kulüp yapılanması belli oldu.
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Koronavirüs gündeminde teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe aradığı ismi nihayet buldu. Resmi teklifin detayı ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde bir de büyük sürpriz var...
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Kulübe yakın isimlerden Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün büyük ölçüde belli olduğu söyledi.
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“BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖR OLUYOR”
Bjelica ile Emre Belözoğlu’nun birlikte çalışacağını iddia eden Dilmen, “Nenad Bjelica’yı getirecek muhtemelen Fenerbahçe. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor. Emre Belözoğlu’nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor” dedi.
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Rıdvan Dilmen sözlerini, “O yüzden Bjelica’nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım. Türkiye’yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadeleriyle tamamladı.
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İSTANBUL PLANLARI
Son dönemde ismi en fazla ön plana çıkan isim Nenad Bjelica oldu. Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat teknik adam, sarı lacivertlilerle görüştüğünü doğrulamış Fenerbahçe ile konuştuk. Görüşmeler bir süredir devam ediyor. Henüz olumlu veya olumsuz bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
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BU SEZONKİ MAÇLARI İZLİYOR
Fenerbahçe yönetiminin haziran ayında İstanbul'a getirmeyi planladığı Nenad Bjelica'nın da evinde boş durmadığı ve sarı-lacivertli takım hakkında detaylı bilgi topladığı kaydedildi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fenerahçe'nin bu sezon oynadığı maçları videolardan izlediği bildirildi.
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'3-4 YILDIR TAKIMDAYSA 11'E GİREMİYORSA GİTSİN!'
Dinamo Zagreb'i üst üste iki yıl şampiyon yapan, bu sezon ise kulübün koronavirüs nedeniyle oyuncuların maaşlarında yapacağı kesintiye isyan edip yolların ayrıldığı Nenad Bjelica, daha önce “Bir futbolcu 3-4 yıldır takımdaysa ve hala ilk 11’e giremiyorsa gitsin bir alt ligde oynasın. Kadromu meşgul etmesin.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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Saha kenarındaki agresif görüntüsüyle dikkat çeken Bjelica'ya Fenerbahçe'nin yaptığı teklif de belli oldu.
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1+3 YILLIK TEKLİF
Sarı lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıya 1+3 yıllık teklifte bulunduğu ifade edildi. Bunun sebebi ise başkan Ali Koç'un görev süresi...
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Aksi durumun etik olmayacağını düşünen Koç'un teklifini kabul ettiği iddia edilen Bjelica'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılırken Hırvat basını da bu konuda net.
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Hırvatlar, Fenerbahçe ile görüşen Nenad Bjelica'nın imzasının an meselesi olduğunu vurgularken ünlü hocanın 1.5-2 milyon euro bandında bir yıllık ücretinin olacağını iddia etti
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SON 3 SEZON ÇOK BAŞARILI
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Nenad Bjelica, son 3 yılda Dinamo Zagreb’in başında kazandığı başarılarla dikkat çekti. 2007’de Avusturya’nın Karnten takımında başlayan kariyerini, aynı ülkeden Lustenau, Wolfsberger ve Austria Wien ile sürdüren Bjelica, daha sonra İtalya’da 2. Lig ekibi Spezia’yı ve Polonya’da Lech Poznan’ı çalıştırdı. Yurt dışında vasat bir grafik çizen Hırvat teknik direktör, asıl çıkışını ülkesinde gerçekleştirdi.
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ZİRVEDEYKEN BIRAKTI
2018’de Dinamo Zagreb’in başına geçen Bjelica, takımı üst üste 2 yıl lig şampiyonu yaptı. Bu sezon da en yakın rakibinin 18 puan önünde lider olan Dinamo’nun mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak koronavirüs krizinde kulüp başkanı Zdravko Mamic’in kendisine danışmadan futbolcuları ve teknik heyeti maaş indirimine zorlamasını gerekçe gösterip istifa etti. 48 yaşındaki Bjelica, Hırvatistan Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde de büyük sükse yapan maçlar oynadı.
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TAKIMIN DEĞERİNİ YÜKSELTTİ
Eylül 2018’de Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’yi 4-1 yenen Bjelica’lı Dinamo, bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nin flaş ekibi Atalanta’yı 4-0 mağlup etti. Dinamo Zagreb’in kadro değeri, Bjelica döneminde kazanılan başarılar sayesinde 80 milyon Euro’ya ulaştı. Sırpça, Almanca ve İngilizce bilen Bjelica’nın en karakteristik özelliği sert ve disiplinli bir teknik direktör olması. Antrenmanlarda ve maçlarda prensiplerinden taviz vermeyen Hırvat çalıştırıcı, oyuncularından hep ciddiyetle çalışmalarını istiyor ve hata affetmiyor.
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BU SEZON OLUR MU?
Geçtiğimiz gün canlı yayında Mesut Özil konusunda Fenerbahçeli olarak elinden elinden geleni yapacağını açıklayan Acun Ilıcalı, "Mesut Özi'i Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde." ifadelerini kullanmıştı.
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SOSYAL MEDYA YIKILDI
Koronavirüs nedeniyle kulüplerin maaşarda indirime gittiği şu dönem Mesut Özil ismi sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada Mesut Özil'i etiketleyen Fenerbahçeli taraftarlar yıldız futbolcuya sarı lacivertli forma giydirilmiş görselleri paylaştılar.
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Arsenal'de 1 yıl daha kontratı olan ve vergiler haricinde yıllık olarak eline 8 milyon euro civarında bir rakam geçen 31 yaşındaki dünya yıldızı için Fenerbahçe'nin sponsor arayışında olduğu da iddia edildi.
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Kolasinac ve Mesut Özil'e yapılan saldırının yeni görüntüleri...
Farklı açıdan yayınlanan görüntülerde Kolasinac'ın cesaretinin saldırının önüne geçtiği net bir şekilde görünüyor.