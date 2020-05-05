Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Resmen iletildi ve bir de sürpriz...

BU SEZON OLUR MU? Geçtiğimiz gün canlı yayında Mesut Özil konusunda Fenerbahçeli olarak elinden elinden geleni yapacağını açıklayan Acun Ilıcalı, "Mesut Özi'i Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde." ifadelerini kullanmıştı.