Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü belli oldu!
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra üç aydan fazla süre hocasız kalan Fenerbahçe'de Tahir Karapınar sonrası göreve gelecek isim belli oldu.
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Süper Lig'de corona virüsü (Covid-19) arası öncesi işlerin kötü gittiği ve üst üste puan kayıplarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yolları ayırmış ve uzunca bir süre teknik direktörsüz kalmıştı.
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KARAPINAR İLE DEVAM
Bu süreçte ince eleyip sık dokuyan sarı lacivertlilerde yönetimi kalan 8 haftada yola Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Altyapı Koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar ile yola devam etme kararı alınca camiada yeni hoca için meraklı bekleyiş devam etti
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ADRESİ VERDİ
Aradan geçen sürede takımın başına getirilecek ismi belirleyemeyen sarı lacivertlilerde, başkan Ali Koç yeni teknik adama dair açıklamalarda bulunurken yeni teknik direktör için de adresi vermiş oldu.
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BİR HOCAYLA ANLAŞMAK ÜZEREYDİK, EURO 2020 ERTELENİNCE GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRDIK "
Koç, yaptığı açıklamada, "Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Görüşmeler yaptık, 1 hocayı çok arzuladık, kimyamız uydu, iyi inceledi takımı ama EURO 2020'nin ertelenmesi sebebiyle görüşmeleri sonlandırdık. Neredeyse anlaşmak üzereydik. Geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili, ne yazık ki sezon sonunda gelebiliyor. Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Gerek Marco'nun dönmesi, Emre'nin yeni pozisyonu, Tahir hoca... Yeni bir planlamamız var. Bunları açıklayacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var onu söyleyeyim." ifadelerini kullandı.
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RAFA KALKTI
Koç'un anlaşma aşamasında olduklarını açıkladığı isim Hırvat teknik adam Zlatko Dalic idi. Ancak şampiyona ertelenince Dalic ismi rafa kalktı.
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ADAY SAYISI ÜÇ OLMUŞTU
Mayıs ayında Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalar yapan Ali Koç "Şu anda görüştüğümüz 3 teknik adam var. Genç, başarıya aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz bir isim olabilir, bilmediğiniz bir isim de olabilir. Ancak hiçbir acelemiz yok. Bu sezonu kurtaracağız diye önümüzdeki sezonu da kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Erol Bulut ismi öne çıkıyordu ancak son gelişmelerin ardından yeni teknik direktör netleşti.
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BJELİCA İPTAL
Öncelikle Fenerbahçe cephesi, görüşmeler yaptığı Nenad Bjelica ile uzunca bir süredir görüşme yapmıyor. Hırvat teknik adam da ülke basınına bu yönde bir açıklama yapmış, durumunda henüz bir ilerleme olmadığından bahsetmişti.
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'SEZON SONU' DETAYI
Koç'un 'Geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili, ne yazık ki sezon sonunda gelebiliyor.' sözü Abdullah Avcı'yı da saf dışı bırakıyor.
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YÖNETİMDEN DÖNDÜ
Yazarımız İlker Yasin de konuyla ilgili "Teknik direktör arayışında Belözoğlu’nun dominant olduğu, Avcı önerisinin yönetimden döndüğü, Bjelica ve Erol Bulut arayışlarının gerçek olduğunu bilmeyen yok." ifadelerini kullanmıştı
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EROL BULUT DÖNEMİ
Tarife uyan isimler arasında Erol Bulut ismi belirgin şekilde göze çarpıyor. Alanyaspor'la sezon sonuna kadar yoluna devam edecek olan Erol Bulut'un gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
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SEZON SONU AÇIKLANACAK
Alanyaspor'un ligde iddialı şekilde yoluna devam etmesi nedeniyle sezon sonuna dek herhangi resmi açıklamanın yapılması beklenmiyor.
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Bulut, sezonun tamamlanmasıyla birlikte bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlayacak. Genç teknik adamın geçen ay Tam Saha Dergisi'ne verdiği röportajdan Fenerbahçe bölümünü hatırlayalım;
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ÇOK GÜZEL HATIRLIYORUM
1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldunuz ve dört sezon boyunca sizi sarı-lacivertli formayla izledik. İlk yılınızda şampiyonluk yaşadınız; TSYD Kupası, Atatürk Kupası ve Başbakanlık Kupası şampiyonlukları gördünüz. Fenerbahçe'de geçen dört sezonu bugün nasıl hatırlıyorsunuz? Hatırladığım çok güzel anılarım var. Klasik olacak belki ama nereye gitsem, Trabzonlu kardeşlerimle bile karşılaştığımda ki kendim de Trabzonluyum biliyorsunuz; her zaman 1995-1996 sezonunun Trabzonspor maçını hatırlatıyorlar bana. Orada Aykut Kocaman'a yaptığım asisti hatırlatıyorlar. Şampiyonluğun geldiği maçtı biliyorsunuz. Kariyerimde çok önemli yeri var. O maçı söyleyebilirim. Onun dışında Manchester United'a karşı Old Trafford'da 1-0 kazandığımız maç var. 40 yıl sonra kazanan bir Türk takımı oldu. O da Fenerbahçe oldu. O anılarım var. Kazandığımız çok güzel diğer maçlar; dört sene boyunca Galatasaray'a karşı kaybetmediğimiz, sürekli kazandığımız maçlar var. Büyük takımlardan Beşiktaş'a attığım kafa golü var. Burnum kırılmıştı. Onu da çok güzel hatırlıyorum. O an burnumun kırıldığını anlamamıştım hatta… Sevinçten dolayı taraftara koşmuştum. Sıcaklık hissettim ve elimi yüzüme götürdüm. Bir anda ellerim kanla doldu. Böyle güzel maçlarımız ve anılarım var.