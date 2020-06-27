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GeriFutbol Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'inde sürpriz! Tahir Karapınar'dan uyarı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 11:47,

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'inde sürpriz! Tahir Karapınar'dan uyarı...

Geçen hafta önce Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a yenilen, ardından Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe, kötü gidişatıYeni Malatyaspor maçında durdurmak istiyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

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Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

3TOLGA CİĞERCİ KADRODA YOK
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TOLGA CİĞERCİ KADRODA YOK

Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci kadroda yer almayacak tek oyuncu olarak dikkat çekiyor.

4SERDAR AZİZ DÖNÜYOR
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SERDAR AZİZ DÖNÜYOR

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Serdar Aziz ise Yeni Malatyaspor maçında oynayabilecek.

5TAHİR KARAPINAR UYARDI
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TAHİR KARAPINAR UYARDI

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları boyunca takıma olan inancını ifade eden Tahir Karapınar, oyuncularla yakından ilgilenip yapılan hataların düzeltilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Karapınar, Yeni Malatyaspor maçını çıkış maçı olarak gördüklerini oyuncularına iletti.

6KARAPINAR: HEDEF AVRUPA
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KARAPINAR: 'HEDEF AVRUPA'

Öğrencilerine önlerindeki maçlara odaklanmaları için konuşmalar yapan Karapınar, UEFA Avrupa Ligi hedefini son ana kadar kovalamak adına takımın birlik içinde olmasını istedi.

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Avrupa hedefi adına galibiyet serisi başlatmak isteyen Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'i ise şu şekilde;

8ALTAY BAYINDIR
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ALTAY BAYINDIR

9NABIL DIRAR
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NABIL DIRAR

10SERDAR AZİZ
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SERDAR AZİZ

11SIMON FALETTE
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SIMON FALETTE

12HASAN ALİ KALDIRIM
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HASAN ALİ KALDIRIM

13LUIZ GUSTAVO
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LUIZ GUSTAVO

14OZAN TUFAN
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OZAN TUFAN

15DENİZ TÜRÜÇ
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DENİZ TÜRÜÇ

16MEHMET EKİCİ
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MEHMET EKİCİ

17GARRY RODRIGUES
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GARRY RODRIGUES

18VEDAT MURIQI
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VEDAT MURIQI

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