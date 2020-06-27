Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'inde sürpriz! Tahir Karapınar'dan uyarı...

TAHİR KARAPINAR UYARDI Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları boyunca takıma olan inancını ifade eden Tahir Karapınar, oyuncularla yakından ilgilenip yapılan hataların düzeltilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Karapınar, Yeni Malatyaspor maçını çıkış maçı olarak gördüklerini oyuncularına iletti.