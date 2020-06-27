Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'inde sürpriz! Tahir Karapınar'dan uyarı...
Geçen hafta önce Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a yenilen, ardından Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe, kötü gidişatıYeni Malatyaspor maçında durdurmak istiyor.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
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Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
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TOLGA CİĞERCİ KADRODA YOK
Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci kadroda yer almayacak tek oyuncu olarak dikkat çekiyor.
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SERDAR AZİZ DÖNÜYOR
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Serdar Aziz ise Yeni Malatyaspor maçında oynayabilecek.
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TAHİR KARAPINAR UYARDI
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları boyunca takıma olan inancını ifade eden Tahir Karapınar, oyuncularla yakından ilgilenip yapılan hataların düzeltilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Karapınar, Yeni Malatyaspor maçını çıkış maçı olarak gördüklerini oyuncularına iletti.
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KARAPINAR: 'HEDEF AVRUPA'
Öğrencilerine önlerindeki maçlara odaklanmaları için konuşmalar yapan Karapınar, UEFA Avrupa Ligi hedefini son ana kadar kovalamak adına takımın birlik içinde olmasını istedi.
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Avrupa hedefi adına galibiyet serisi başlatmak isteyen Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'i ise şu şekilde;