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GeriFutbol Fenerbahçe'nin yeni evli yıldız Ozan Tufan düğünden o fotoğrafları paylaştı
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Futbol
Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 17:36 | 

Fenerbahçe'nin yeni evli yıldız Ozan Tufan düğünden o fotoğrafları paylaştı

Bu hafta içi yapılan törenle dünya evine giren Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Instagram hesabından düğün gününden fotoğrafları paylaştı.

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Ozan Tufan paylaşımında, "Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan ailelerimize ve sevenlerimize, bu günümüze şahitlik ederek bize onur veren Başkanımız Sayın Ali Koç, Sayın Nihat Özdemir, Sayın Mehmet Akif Üstündağ, Sayın Emre Belözoğlu ve Sayın Ethem Sancak beyefendilere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la başkan Koç'un şahitliğinde dünya evine girdi.

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Çırağan Sarayı’nda kıyılan nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu oldu.

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Düğüne çiftin yakınları ve spor camiasından isimler katıldı

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Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekildeydi: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."

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Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, Türkiye - Letonya maçının oynandığı esnada kına gecesinden fotoğraflar paylaşmıştı..

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İşte o fotoğraflar ve düğünden görüntüler

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