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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman? Slavia Prag ile karşılaşacak

#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fenerbahçe

UEFA'nın kulüpler düzeyinde 2021-2022 sezonu itibarıyla ilk kez düzenlediği turnuvada play-off maçları bekleniyor. Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi için 23 kişilik kadro listesini UEFA'ya bildirdiğini açıkladı. Peki, Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?

1/3Fenerbahçenin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman Slavia Prag ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşmişti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi ile ne zaman karşı karşıya geleceği ise pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe-Slavia Prag maçının tarihi...

2/3Fenerbahçenin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman Slavia Prag ile karşılaşacak

Play-Off turunda ilk maçlar 17 Şubat’ta, ikinci maçlar ise 24 Şubat’ta oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçı Kadıköy’de, rövanş karşılaşmasını ise rakip sahada oynayacak.

3/3Fenerbahçenin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman Slavia Prag ile karşılaşacak

Sarı lacivertli ekipte Watford ile kiralık sözleşmesi feshedilen ve takıma geri dönen Ozan Tufan ve grup aşamasında kadroda yer almayan Serdar Dursun 23 kişilik listede yer alırken; Miguel Crespo, Diego Rossi ve Burak Kapacak ise kadroda yer almadı.Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

 

 

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#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fenerbahçe