Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'tan canlı yayında flaş sözler! Caner, Gökhan, Novak ve Mert Hakan transferleri...

BAZILARI YANLIŞ DÜŞÜNÜYOR İstatistikler çok önemlidir. Yorumcular defans oynattığımı düşünüyorlar ama yanlış. Öyle bir tarzım hiç olmadı. Malatya'da en çok gol atan 5. takımdır. Alanya'da daha da geliştirdik bunu. Hücum oynattığım bir ekibim vardı.