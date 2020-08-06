Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'tan canlı yayında flaş sözler! Caner, Gökhan, Novak ve Mert Hakan transferleri...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, bu sezonki hedeflerini anlattı ve Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş transferlerini değerlendirdi.
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımdaki hedefleri ve yeni yapılan transferler hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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BAŞARIYA ULAŞMAK İSTİYORUM
100'ün üzerinde lig maçına çıktım Fenerbahçe ile... Gururla o formayı taşıdım. Anlatmak kolay değil. Şimdi de inşallah futbolcularımızla teknik direktör olarak başarıya ulaşmak istiyorum
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KUPAYLA KAPATMAK İSTEDİK
Yardımcı antrenör olarak başlayıp, teknik direktör olma kararı vermek kolay bir süreç değil. Ben bu kararı doğru zamanda aldım. Ekibimle beraber güzel işler yaptık. Malatya'yı Avrupa sırasına taşıdık. Alanya süreci iyiydi. Kupayla kapatmak istedik, olmadı.
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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDE...
Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız.
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BAZILARI YANLIŞ DÜŞÜNÜYOR
İstatistikler çok önemlidir. Yorumcular defans oynattığımı düşünüyorlar ama yanlış. Öyle bir tarzım hiç olmadı. Malatya'da en çok gol atan 5. takımdır. Alanya'da daha da geliştirdik bunu. Hücum oynattığım bir ekibim vardı.
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Herkesin analizi farklı doğrultuda. Sonuçta benim ekibimin de sezon boyunca hazırlattığımız bir grafik var. Her şey ortada. İnşallah bunun üzerine koyarak daha iyi bir sezon yaşatırız.
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8 Ağustos'ta başlayıp Topuk Yaylası'na geçeceğiz. İstanbul'da bir tunurva olacak. 4 haftada futbolcularımıza doğruyu aktarmalıyız. Onlar da çabuk algılayıp çabuk uygulamalılar.
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FELSEFEM HÜCUM FUTBOLU
Bazı takımlar duran topu hiç çalışmıyor ama çok önemli. Önemli değil denmemesi lazım. Her pozisyonun çalışılması gerekir diye düşünüyorum. Benim felsefem hücum futbolu oynatmak.
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MERT HAKAN YANDAŞ YORUMU
Mert Hakan Yandaş, müthiş bir sezon geçirdi. Bu sezon çok güzel bir çıkış yakaladı. Sadece gol asist değil çalışkanlığıyla ortaya çıkan bir futbolcu. Sistemimiz içerisinde bize çok katkı sağlayacak.
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GÖKHAN GÖNÜL'Ü ANLATMAYA GEREK YOK
Gökhan Gönül'ü anlatmaya gerek yok. Yuvasına döndü. Gökhan'ı izlediğimizde bazen kanat mı, bek mi anlayamıyorsunuz. Yaşına kimse bakmasın. Son yıllarda hep 30'un üzerinde maç oynadı. Çok büyük katkısı olacak.
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BİZİM İÇİN SORUN OLMAYACAK
Caner Erkin, daha çok yaptığı asistlerle öne çıkan bir arkadaşımız. Hücum anlamında çok etkili. Dikine pasları ve ortaları. Defansa biraz daha az önem bir veren kardeşimiz. Bu bizim açımızdan sorun olmayacak. Çünkü, hücum futbolu oynayacağız
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HAK EDEN SAHADA OLACAK
Filip Novak, Trabzonspor'da müthiş bir çıkış yaptı. Genelde sağ bekleri ortalıyor, Novak arka direkte gol atıyordu. 10 golle ön plana çıktı. Caner ile birlikte forma savaşına girecek. Hak eden sahada olacak. Her zaman bu şekilde olacak. Adaletli olacağız
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Her zaman takımın arkasında olan taraftarımız var. Biz teknik ekip olarak, şampiyonluğu bu kulübe yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Onlara da ihtiyacımız var. Ne olursa olsun takımın ve futbolcuların arkasında olsunlar
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BİZ BİRLİKTE HER ŞEYİ BAŞARIRIZ
Hiçbir zaman 'ben' kelimesi olmamalı. 'Biz' kelimesini kullanarak yola çıkmamız lazım. Biz birlikte her şeyi başarırız