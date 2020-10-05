Fenerbahçe'nin son transferleri olay oldu! 'Daha sizin için ne yapayım?'
Fenerbahçe, transferin son gününde kadrosunu üç futbolcuyla daha güçlendirdi...
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Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe, son günde de boş durmadı.
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Transfer döneminin son gününde sarı lacivertliler, 3 transfer daha yaparak son günün en dikkat çeken takımı oldu.
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SON GÜNDE 3 TRANSFER
Fenerbahçe, son gün transferi olarak Kemal Ademi, Dimitrios Pelkas ve Diego Perotti'yi transfer etti.
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TAM 18 YENİ İSİM
Böylece Fenerbahçe, transfer sezonunda 18 yeni futbolcu kadrosuna kattı.
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Sarı lacivertli takım, bu kadar çok transfere rağmen transfer dönemini 13.1 milyon euro kar ile kapatarak da dikkat çekti.
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Fenerbahçe'nin son transferlerinin ardından TRT Spor'da Tümer Metin ve Tuncay Şanlı, sarı lacivertlilerin hamlelerini değerlendirdi.
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Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni transferleri hakkında şöyle konuştu;
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'MAZERETİ OLMAYAN BİR KADRO'
Mazereti olmayan, mazeret kabul etmeyen, bütün sorumluluğu futbolcuların üzerine bırakan bir kadro mühendisliği kurdu Emre Belözoğlu ve sayın başkan.
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'İKİ TANE RAHAT 11 ÇIKAR'
Rotasyon kelimesi Fenerbahçe ile yan yana anılmaz. İki tane çok rahat, kaliteli 11'i çıkartabilecek kadro oluştu.
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'EROL BULUT KONUŞULUR'
Kadrodan ziyade biraz Erol Bulut'un konuşulacağı bir sezon olacak. Sadece oyuncu tercihleri değil, hafta hafta ilerledikçe her oyuncu oynamak isteyecek.
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'HERKES OYNAMAK İSTEYECEK'
Gelen oyuncular, takımlarında her hafta forması hazır olan oyuncular. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geliyorlar. Şampiyonluk hevesi başkadır ama oyuncu da oynamak isteyecektir.
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'İLK DEFA YEDEK OLACAK'
Nazım Sangare, Türkiye'de geçirdiği vakit içinde ilk defa yedek oturacak. Belki Perotti yedek oturacak, Cisse yedek olacak. Birçok oyuncu dışarıda kalacak.
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Oranın idaresini Erol hocanın iyi geçirmesi lazım. Bu da onun hocalık marifetinden geçiyor.
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Rotasyonu yaparken takımın ahenkini bozmamak lazım. Günün sonunda herkesin sahip olmak isteyeceği, elinde olmasını isteyeceği bir kadroya sahip Erol hoca.
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'%51 FUTBOLCULARDA'
Bundan sonra işin %51'i futbolcularda, %49'u ise Erol Bulut'ta bitiyor.
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'ARTIK SİZİN İÇİN NE YAPALIM'
Sayın Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu, ''Artık sizin için ne yapalım?'' dese yeridir.
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Tuncay Şanlı ise Fenerbahçe'nin transferlerini şöyle değerlendirdi...
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Perotti'yi zaten çok konuşmaya gerek yok. Kalitesi ortada bir isim. Ademi transferini kimse beklemiyordu. 1.98'lik fiziği ile belki çok ağır gözükebilir ama driblingi güçlü ve son vuruşlarını geliştirirse çok katkısı olacak bir oyuncu.
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Pelkas ise oyunu arkadan kurabilen, 10 numara pozisyonunda oynayabilen, kenarlarda oynayabilen lider bir futbolcu.
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'TÜMER GİBİ FUTBOLCU'
Onu araştırırken bir arkadaşım ''Kalitesini sahada gösterirse Tümer Metin gibi bir futbolcu olur'' dedi.
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'PEROTTI HEYECANLANDIRIR'
Katkı sağlayacak kaliteli oyuncular aldı Fenerbahçe. Özellikle Perotti sahaya çıkınca heyecan yaratacak bir isim.