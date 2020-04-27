Fenerbahçe'nin radarındaki Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yeni maaşları...
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sıcak gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e ödenecek rakam da belli oldu...
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetim bu hafta harekete geçiyor.
1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan'a yapılacak teklifin 1 milyon Euro civarında olacağı ve tecrübeli futbolcunun da kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.
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