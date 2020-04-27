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Futbol
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 09:29,

Fenerbahçe'nin radarındaki Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yeni maaşları...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sıcak gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e ödenecek rakam da belli oldu...

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Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba’nın sözleşmelerinin uzatılması için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, “Eli kulağında, bugün yarın görüşmeye başlarız” mesajı verdi.

2İŞTE TEKLİFLER

İŞTE TEKLİFLER

Siyah beyazlı kulübün, oyunculara yapacağı teklifin detayları da netleşmeye başladı.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetim bu hafta harekete geçiyor.

4MASAYA OTURULUYOR

MASAYA OTURULUYOR

Geçen hafta Ümraniye'de idman yapan futbolcularla görüşmede sözleşmeler gündeme gelmedi. Yönetim, liglerin başlama tarihinin şekillenmesiyle birlikte bu üç isimle de masaya oturma kararı aldı.

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Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlı idareciler, "Eli kulağında, bugün yarın başlarız görüşmeye" yanıtını verdi.

6YÜZDE 50 DÜŞÜK

YÜZDE 50 DÜŞÜK

Bu üç futbolcuya da maaşlarının neredeyse yüzde 50 aşağısında teklif götürecekleri kaydedildi.

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1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan'a yapılacak teklifin 1 milyon Euro civarında olacağı ve tecrübeli futbolcunun da kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

8SORU İŞARETİ CANER

SORU İŞARETİ CANER

800 bin Euro kazanan Atiba'nın da 1 yıl daha oynamak istemesi ve indirimi sorun etmemesiyle tek soru işareti Caner olarak görülüyor.

9YILLIK 850 BİN EURO

YILLIK 850 BİN EURO

1 milyon 750 bin Euro alan Caner'e 850 bin Euro teklif edecek olan Kartal'a deneyimli ismin ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

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Bilindiği gibi Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül için Fenerbahçe iddiaları ortaya atılmıştı.

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Fenerbahçe cephesi ise bu konuda sessiz...

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