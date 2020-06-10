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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım teklifi ortaya çıktı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 08:45,

Son Dakika | Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım bilmecesi devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, sarı lacivertli kulübün bu teklifini kabul etmedi ve talebi ortaya çıktı.

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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan fakat aldığı puan kayıpları ile yarışın uzağında kalan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları devam ediyor.

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Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerin başında ise Hasan Ali Kaldırım geliyor. Kanarya'da uzun yıllar forma giyen yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

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Milli futbolcu için Galatasaray devreye girdi. Fenerbahçe çıkan bu transfer dedikodularının ardından harekete geçti ve Hasan Ali'ye teklifini sundu.

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İşte sarı-lacivertlilerin teklifi ve tecrübeli futbolcunun talebi...

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Menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.

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Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia ediliyor.

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30 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın ise Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ileri sürüldü.

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İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz sonucun alınacağı kaydedildi. (Takvim)

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Hasan Ali Kaldırım, formunu Devrim Akarsu ile koruyor

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, özel spor hocası Devrim Akarsu ile beraber karantina döneminde formunu korumak için çalışıyor.

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