Fenerbahçe'nin flaş transferi Filip Novak'a ikinci şok!
Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Filip Novak, bu sezonki hayal kırıklıklarına bir yenisini daha ekledi.
Bordo-mavili ekipte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, ligin en golcü beklerinden bir tanesi olan Çek futbolcu, soluğu sarı-lacivertli ekipte aldı.
Trabzonspor’un bir numaralı sol beki olmasına ve ligde bu mevkideki en parlak performansa imza atmasına karşın Novak yeni takımında yedek kalmaktan kurtulamadı.
İsrail ve Slovakya ile yapılan UEFA Uluslar Ligi maçlarını kulübeden takip eden futbolcu, teknik direktör Jaroslav Silhavy tarafından tercih edilmedi. Bu iki kritik karşılaşmada Çekya’nın sol beki olarak Ales Mateju forma şansı buldu. İtalya’da Brescia forması giyen 24 yaşındaki oyuncu sergilediği performansla beğeni topladı.
FORMAYI KAPTIRDI
İsrail maçının ardından dün gece Slovakya karşısında da son derece iyi oynadığı belirtilen Mateju’nun, formayı Novak’tan kaptığı yorumları yapıldı. Fanatik'te yer alan habere göre; Yıllardır Çek Milli Takımı’nın banko oyuncusu olan Filip Novak’ın içine düştüğü durumun, kulübü Fenerbahçe’deki durumuyla ilintili olduğu değerlendirmesi yapıldı.
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