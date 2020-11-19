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GeriFutbol Fenerbahçe'nin flaş transferi Filip Novak'a ikinci şok!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 14:16 | 

Fenerbahçe'nin flaş transferi Filip Novak'a ikinci şok!

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Filip Novak, bu sezonki hayal kırıklıklarına bir yenisini daha ekledi.

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Bordo-mavili ekipte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, ligin en golcü beklerinden bir tanesi olan Çek futbolcu, soluğu sarı-lacivertli ekipte aldı.

2CANER ERKİNLE AYNI BÖLGEDE
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CANER ERKİN'LE AYNI BÖLGEDE

Çek futbolcunun Caner Erkin'le birlikte sol bek pozisyonuna transferi sarı lacivertli taraftarları bir hayli mutlu etmişti.

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Trabzonspor’un bir numaralı sol beki olmasına ve ligde bu mevkideki en parlak performansa imza atmasına karşın Novak yeni takımında yedek kalmaktan kurtulamadı.

4SADECE 40 DAKİKA
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SADECE 40 DAKİKA

Biri Hatayspor, diğeri Trabzonspor olmak üzere bu sezon iki maçta forma giyen deneyimli futbolcu, bu iki karşılaşmada toplamda yalnızca 40 dakika süre aldı.

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Filip Novak milli takımda da benzer bir akıbeti yaşadı.

6İKİNCİ ŞOK
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İKİNCİ ŞOK

Çekya’nın milli arada iki resmi maç oynadı, ikisinde de Novak yedek kulübesine mahkum kaldı.

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İsrail ve Slovakya ile yapılan UEFA Uluslar Ligi maçlarını kulübeden takip eden futbolcu, teknik direktör Jaroslav Silhavy tarafından tercih edilmedi. Bu iki kritik karşılaşmada Çekya’nın sol beki olarak Ales Mateju forma şansı buldu. İtalya’da Brescia forması giyen 24 yaşındaki oyuncu sergilediği performansla beğeni topladı.

8FORMAYI KAPTIRDI
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FORMAYI KAPTIRDI

İsrail maçının ardından dün gece Slovakya karşısında da son derece iyi oynadığı belirtilen Mateju’nun, formayı Novak’tan kaptığı yorumları yapıldı. Fanatik'te yer alan habere göre; Yıllardır Çek Milli Takımı’nın banko oyuncusu olan Filip Novak’ın içine düştüğü durumun, kulübü Fenerbahçe’deki durumuyla ilintili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

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Filip Novak sarı-lacivertlilerde düzenli bir şekilde oynamaya başlamadıkça, milli takımda da bundan böyle formayı geri almasının zor olacağına dikkat çekildi.

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Trabzonspor'un geçen sezon attığı 10 golde Filip Novak imzası vardı.

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NOVAK'TAN SOSA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak Topuk Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor'dan takım arkadaşı Sosa ilgili açıklamalarda bulunmuştu: Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Sosa'yla konuştum ve geleceğini sordum. O da bana biraz beklemek istediğini söyledi. Takım arkadaşı olarak kendisini çok seviyorum...

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