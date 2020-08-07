Fenerbahçe'nin 'Fatih Terim' planı! Transfer çılgınlığının sebebi belli oldu

"İSTEDİĞİ BANKA İLE YAPILANDIRABİLİR" Bu madde önemli. Burayı biraz açalım. Lisans Kurulu’nun bir üyesinin Hürriyet’e ifade ettiği bir cümleyi de buraya aynen aktaralım: “Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği ile borç yapılandırması gerektiğine dair söylem doğru değil. Fenerbahçe istediği bankalarla borç yapılandırmasına girebilir. Eğer bunu yapar ve Lisans Kurulu’na başvurursa kurul bunu inceler ve yapılan anlaşmanın şartlarına onay verir."