Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch'un Türkiye itirafı: ''Onlar sayesinde...''
Uzun yıllar Türkiye'de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch, Türk taraftarları hakkında itiraflarda bulundu.
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Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor forması giyen Miroslav Stoch, Türkiye hakkında itiraflarda bulundu.
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Fenerbahçe'nin 2010 yılında İngiliz devi Chelsea'den transfer ettiği ve daha sonra aralarında Bursaspor'un da yer aldığı çeşitli kulüplere kiraladığı Miroslav Stoch, Türkiye anılarını Hollanda basınına anlattı.
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Şu anda kariyerine Yunanistan ekibi PAOK'ta devam eden Slovak yıldızın açıklamaları şu şekilde;
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Kariyerimdeki en güzel yıl, Hollanda'da Twente ile şampiyonluk yaşadığım yıl. İlk sezonumdu, bunu hiç unutmam. Şampiyonluk sonrasında otobüste kutlama yapıyorduk.
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O günün, Hollanda'daki son günüm olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra fiziksel testler için Chelsea'ye döndüm, ardından Güney Afrika'daki Dünya Kupası için Slovakya ile birlikte yola çıktım. Turnuva sırasında da Fenerbahçe'ye imza attım.
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'CENNETTE GİBİYDİM''
2012'de Puskas Yılın Golü ödülünü aldım. Ballon d'Or ödülünün olduğu törendi ve orada dünyanın en iyi oyuncuları, en iyi teknik direktörleri ile birlikteydım. Cennette gibiydim.
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''YA NEYMAR, YA FALCAO, YA DA BEN...''
Tören devam ederken, kazandığımı bilmiyordum, oylama devam ediyordu. Neymar, Falcao ya da ben kazanacaktım.
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Sonunda oyların yüzde 80'ini alarak ben kazandım, Türk taraftarların oylarının da büyük etkisi vardı, Türkler sayesinde kazandım.
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Miroslav Stoch, Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği'ne attığı golle o yılın en güzel golüne verilen Puskas Ödülü'nü kazanmıştı.
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Stoch, bunu Türkiye Süper Ligi'nde başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.
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Eski milli futbolcu Hamit Altıntop da Türkiye Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle Puskas Ödülü'ne layık görülmüştü.