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GeriFutbol Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch'un Türkiye itirafı: ''Onlar sayesinde...''
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Futbol
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 20:44,

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch'un Türkiye itirafı: ''Onlar sayesinde...''

Uzun yıllar Türkiye'de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch, Türk taraftarları hakkında itiraflarda bulundu.

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Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor forması giyen Miroslav Stoch, Türkiye hakkında itiraflarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin 2010 yılında İngiliz devi Chelsea'den transfer ettiği ve daha sonra aralarında Bursaspor'un da yer aldığı çeşitli kulüplere kiraladığı Miroslav Stoch, Türkiye anılarını Hollanda basınına anlattı.

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Şu anda kariyerine Yunanistan ekibi PAOK'ta devam eden Slovak yıldızın açıklamaları şu şekilde;

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Kariyerimdeki en güzel yıl, Hollanda'da Twente ile şampiyonluk yaşadığım yıl. İlk sezonumdu, bunu hiç unutmam. Şampiyonluk sonrasında otobüste kutlama yapıyorduk.

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O günün, Hollanda'daki son günüm olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra fiziksel testler için Chelsea'ye döndüm, ardından Güney Afrika'daki Dünya Kupası için Slovakya ile birlikte yola çıktım. Turnuva sırasında da Fenerbahçe'ye imza attım.

6CENNETTE GİBİYDİM
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'CENNETTE GİBİYDİM''

2012'de Puskas Yılın Golü ödülünü aldım. Ballon d'Or ödülünün olduğu törendi ve orada dünyanın en iyi oyuncuları, en iyi teknik direktörleri ile birlikteydım. Cennette gibiydim.

7YA NEYMAR, YA FALCAO, YA DA BEN...
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''YA NEYMAR, YA FALCAO, YA DA BEN...''

Tören devam ederken, kazandığımı bilmiyordum, oylama devam ediyordu. Neymar, Falcao ya da ben kazanacaktım.

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Sonunda oyların yüzde 80'ini alarak ben kazandım, Türk taraftarların oylarının da büyük etkisi vardı, Türkler sayesinde kazandım.

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Miroslav Stoch, Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği'ne attığı golle o yılın en güzel golüne verilen Puskas Ödülü'nü kazanmıştı.

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Stoch, bunu Türkiye Süper Ligi'nde başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

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Eski milli futbolcu Hamit Altıntop da Türkiye Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle Puskas Ödülü'ne layık görülmüştü.

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