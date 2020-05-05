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Futbol
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 21:17,

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni'den itiraf: 'Tek pişmanlığım...'

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, İspanyol basınına verdiği röportajda Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

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2017 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bekleneni veremeyen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, İspanyol basınına konuştu.

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmayan 36 yaşındaki futbolcu, şu açıklamalarda bulundu;

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Şu an önünü görmek için uygun bir zaman değil. Gelecek sezon için bir fırsat bulabilecek miyim ona bakacağım. Fenerbahçe'nin bana olan davranışı nedeniyle sözleşmemi feshettim. Paraya öncelik vermiyorum.

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Çocuklarımın mutlu olmasını istiyorum, önceliğim bu. Türkiye'de de mutluydular ama İspanya'daki kadar değildi. İspanya'ya dönünce daha mutlu oldular.

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Geçen yaz Espanyol'a dönmek istedim ama kabul etmediler. Kalecilerine güvendiklerini söylediler. Geri döner miyim bilmiyorum ama dönmek isterim.

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Genelde aldığım kararlardan pişmanlık duymam çünkü o kararı kendim vermişimdir ve geri dönüşü yoktur. Ancak seçebilseydim, Türkiye'ye gitmek istemezdim. Pişman olduğum tek şey Fenerbahçe'ye gitmekti.

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Kendimi geliştirmek, kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedim ancak her şey yanlış gitti. Hayatta böyle şeyler olabiliyor...

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Nereye gidersem gideyim, Afrikalı insanlar bana hayranlık duyuyor, bu benim için büyük bir gurur. Çocuklarım da benimle bu yüzden gurur duyuyor.

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Kameni, 2019-20 sezonunun başında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

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36 yaşındaki kaleci, Malaga'dan transfer edilmişti.

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