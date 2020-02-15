Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, yeni restorantı 'Boa'yı Cemre Uyanık'a emanet etti

"Menüler Amerikan tarzında, benim tasarımım olarak hazırlanacak. Biraz değişik bir konsept düşünüyoruz. Ekibim tamamen kadınlardan oluşacak. Menüyü tasarlarken kendimizi nasıl geliştiririz ve daha fazla insana nasıl hitap ederiz diye düşündük. Akşam belli bir saatten sonra biraz daha müzik dinleyebileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz bir yer olacak. Dünya mutfağından karışımlar sunacağız. Benim alanım Asya mutfağı olduğu için Hint mutfağından da örnekler koydum. Japon, Kore ve ABD'den de bazı tatları Türk mutfağıyla birleştirip sunacağız. Konseptli gecelerimiz olacak. Meksika ve Thai mutfağı yapacağız. İzmir'de başka yerde yiyemeyeceğiniz lezzetleri burada yiyeceksiniz."