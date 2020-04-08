Reto Ziegler: "Fenerbahçe'de yaşadım, kötüydü..."

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli futbolcu Reto Ziegler, Amerika'daki corona günlerinden bahsederken, Türkiye'de yaşadığı bir tecrübeyi de aktardı.
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Tottenham, Samdoria, Juventus gibi kulüplerde top koşturan İsviçreli savunmacının son durağı ABD'nin Dallas kulübü oldu.
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Reto Ziegler, corona virüsünün merkezi haline gelen ABD'den izlenimlerini ve ertelenen ligler hakkındaki düşüncelerini anlattı.
İsviçreli savunmacının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"SOKAKLARDA NEREDEYSE İNSAN YOK"
"Her yerde olduğu gibi, Dallas'ta da biz şu anda ilginç bir durum yaşıyoruz. İnsanların bu konuyu ciddiye alıyor. Bu büyük şehrin sokaklarında neredeyse insan yok. Herkes neden evde kalması gerektiğini anlıyor."
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"AİLEMDEN UZAK KALMAK HOŞUMA GİTMİYOR"
"Eşimle ve kızımla geçirdiğim zamandan memnunum. Kızımın ilk adımlarını gördüm, 1. yaş gününü kutladım. Lig devam etse ve sürekli yolculuk halinde olsak, belki bunları kaçıracaktık. Benim hoşuma gitmeyecek tek şey, sevdiğim insanlardan, annem ve babamdan uzak olmak."
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"DURUM SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"
"Zor olan psikolojik olarak sezonun tekrar ne zaman başlayacağını bilememek. Benim hedefim oynamak. Sabah 6'da kalkıp idman yapmakla bir sorunum yok. ABD'de güzel olan, sezon yıl boyunca sürüyor ve hepimizin Aralık 31'e kadar sözleşmesi var. Bu sezonu bitirmek için güzel bir fark yaratıyor. Durum sürekli değişiyor, ne olacağını şu anda bilmemiz zor."
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"ABD'DE KALMAK ÇEKİCİ GELİYOR"
"1-2 yıl daha oynamak istiyorum. Bana iyi teklifler yapan bir kulüpte olacağım. Her şeye açığım ancak ABD'yi sevdim ve burada kalmak bana çekici geliyor. Ancak yine de benim yaşımda sonrasını planlamaya başlamak da mantıklı olacaktır."
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"SAHADA OLMAYI SEVİYORUM"
"13. kulübümdeyim, açıkçası bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Benim önceliğim her zaman oynamak oldu; çünkü sahada olmayı seviyorum. Mümkün olduğunca bunun için transfer oldum; ancak Sampdoria'da 4,5 yıl, Sion'da da 3 yıl oynamışlığım var."
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"F.BAHÇE'DE YAŞADIM, KÖTÜ BİR TECRÜBEYDİ"
"Sezonun seyircisiz oynanabileceği ihtimali beni rahatsız ediyor. Böyle oynanacağına, oynanmaması daha güzel olacaktır. Ben Türkiye'de, Fenerbahçe ile bu tecrübeyi yaşadım ve gerçekten çok kötü bir deneyimdi."
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"CONTE ŞANS VERMEDİ"
"Juventus kariyerimi sürdüremediğim için biraz pişmanlığım var. 2011'de transfer olduğumda, beni transfer eden Luigi del Neri gönderildi ve yerine gelen Conte de bana şans vermedi. Fenerbahçe'ye imza attım ben de. Yine de geçmişe baktığımda, kariyerimle gurur duyuyorum."