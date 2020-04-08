Reto Ziegler: "Fenerbahçe'de yaşadım, kötüydü..."

"DURUM SÜREKLİ DEĞİŞİYOR" "Zor olan psikolojik olarak sezonun tekrar ne zaman başlayacağını bilememek. Benim hedefim oynamak. Sabah 6'da kalkıp idman yapmakla bir sorunum yok. ABD'de güzel olan, sezon yıl boyunca sürüyor ve hepimizin Aralık 31'e kadar sözleşmesi var. Bu sezonu bitirmek için güzel bir fark yaratıyor. Durum sürekli değişiyor, ne olacağını şu anda bilmemiz zor."