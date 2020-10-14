Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'den itiraf: 'Çok fazla kadın vardı...'

'ÇOK ÇALIŞMAK BANA GÖRE DEĞİL' Onun tek düşüncesi çalışmaktı ve çok katıydı. Onun çalışmalarını seviyorum ama 24 saat çalışmak bana göre değil. Biraz rahatlamak lazım. Deschamps ile en başta büyük zorluklar yaşadık. Sonra çok büyük dostluğumuz oldu.