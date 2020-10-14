Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'den itiraf: 'Çok fazla kadın vardı...'

2019/20 sezonunun ilk devresinde Fenerbahçe forması giyen ancak beklentileri karşılayamayan Fransız futbolcu Adil Rami, 'Otopsi' isimli otobiyografisinde kariyeri hakkında itiraflarda bulundu.
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra önce Rusya'nın Sochi, sonrasında Portekiz'in Boavista takımına giden Rami'nin kitabında anlattıkları şu şekilde;
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'ARAMIZ İYİ DEĞİLDİ'
Deschamps'a hep müteşekkirim. Dünya Kupası'nı kazandğımda ona gidip özür diledim. Çünkü, başlangıçta aramız iyi değildi.
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'ÇOK ÇALIŞMAK BANA GÖRE DEĞİL'
Onun tek düşüncesi çalışmaktı ve çok katıydı. Onun çalışmalarını seviyorum ama 24 saat çalışmak bana göre değil. Biraz rahatlamak lazım. Deschamps ile en başta büyük zorluklar yaşadık. Sonra çok büyük dostluğumuz oldu.
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'NEFRET EDİYORUM...'
Olimpik Marsilya'yı çok seviyorum ve hala destekliyorum. Ancak, o kulüpteki tek bir kişiden nefret ediyorum. Jacques-Henri Eyraud, kulüp başkanı. Mickey Mouse ve Gufi döneminden kalmış. Hala futbolu 30 yıl öncesindeki gibi zannediyor.
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'BANA SAYGISIZLIK YAPTI'
Bana saygısızlık yaptı. Beni bilmediğim nedenlerden ötürü Marsilya'dan gönderdi. Kulüple konuşamadım bile. Bir gün gerçekler ortaya çıkacak. Onu mahkemeye verdim. Beni haksız bir şekilde gönderdi ve adaletin yerini bulacağına inanıyorum.
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'ÇOK FAZLA GECE HAYATI, ÇOK FAZLA KADIN...'
Daha iyi bir yaşam stilim olsaydı, daha iyi bir kariyerim olurdu. Çok fazla gece hayatı, çok fazla kadın oldu hayatımda. Çok kilo aldım. En büyük problemim yemek yemeyi sevmem ve buna hiç dikkat etmedim.
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'2-3 FAZLA KİLOM OLDUĞUNDA...'
2-3 kilo bile fazlam olduğunda ortalama bir oyuncuya dönüşüyorum. Çok yazık bir durum. Ben yüzde 100'ümle sahada olduğumda dünya üzerinde benden korkmayacak forvet bulamazsınız.
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'PAMELA ANDERSON'UN İDDİALARI...'
Pamela Anderson beni şiddetle suçladı. Bunu neden yaptığını biliyorum. Biri sosyal medyada bir şey söylediğinde herkes bunun doğru olduğunu düşünüyor. O beni bitirmek istemedi. Özellikle, şiddet gören kadınlara sürekli yardım etmiş biri olarak bana saldırdı.
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'O KONULAR KAPANDI'
İftiralarının hiçbir mantıklı dayanağı yok. Çünkü, bunların hiçbiri yaşanmadı. Söylediklerini geçersiz kılacak fotoğrafları ve videoları bende mevcut. Ancak, o konular kapandı artık. Onunla daha fazla tartışmak ve her ne olursa olsun bir kadını incitmek istemiyorum.
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'KÜÇÜK BIYIĞIM VE AKSANIM...'
Küçük bıyığım ve berbat İngiliz aksanımla partilerde insanlar bana hayran kaldı.
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'KIZLAR BENİM İÇİN KAVGA EDERDİ'
Benim için kavga eden kızlarla sabah 6'ya kadar devam ederdim. Bu büyük bir saçmalıktı.