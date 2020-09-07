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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı kafaları karıştırdı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 11:07 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı kafaları karıştırdı!

Fenerbahçeli taraftarları şaşırtan paylaşım...

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Takımın başına Erol Bulut'u öneren, Mert Hakan Yandaş'ın rotasını Fenerbahçe'ye çeviren, Sinan Gümüş'ten Sosa'ya, Gökhan Gönül'den Caner Erkin'e kadar tüm transferlerde emeği ve dahli olan Emre Belözoğlu'nun tüm hamleleri hep bir adım geriden yapması, bir türlü ön plana çıkmaması, beraberinde akla bir takım soruları getiriyor.

2BUGÜN 40 YAŞINA GİRDİ
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BUGÜN 40 YAŞINA GİRDİ

40. yaşına giren Belözoğlu için sarı lacivertli kulübün yaptığı 'doğum günü' paylaşımı da çok konuşulacak türden.

3İKİ PAYLAŞIM
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İKİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de Brezilyalı Jailson ve futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun doğm günleri, yapılan iki paylaşımla kutlandı.

4GÖRSEL VE VİDEO HAZIRLIĞI YOK
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GÖRSEL VE VİDEO HAZIRLIĞI YOK

Emre Belözoğlu için yapılan paylaşım için herhangi bir görsel veya video hazırlığı yapılmaması sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

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Mesajda 'İyi ki doğdun Emre Belözoğlu' diye yazdı.

6FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
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FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Sarı lacivertli taraftarların paylaşımın altına yaptığı yorumlar dikkat çekti;

7İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI
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İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI

Transferlerin büyük ölçüde tamamlanmasına, sezonun başlamasına 4 gün kalmasına rağmen büyük umutlarla kurulan bu kadronun içinde sportif direktörlük koltuğunun neden hala boş tutulduğu, neden Emre Belözoğlu'nun açıklanmadığı, ne zaman açıklanacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de takımın iskeletinin oluşmasında ve transferlerde büyük emeği olduğu bilinen Emre Belözoğlu'nun neden hala resmi bir sıfatının olmadığı, neden hiçbir fotoğraf karesine girmediği, takım içinde neden hala 'Emre Ağabey' konumunda beklediği merak konusu oldu.

9YÖNETİME MESAJ MI VERİYOR
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YÖNETİME MESAJ MI VERİYOR?

Yönetimden tam yetkili sportif direktör olma talebinin karşılık bulmadığı, görev sınırlarının çizildiği öne sürüldü, Belözoğlu da buna kızıp görevini kusursuzca yapmasına rağmen geride durarak mesaj mı veriyor? Kendi ağzından "Ailem bir yıl daha oynamamı istiyor" dedikten sonra bu fikre başkan Ali Koç'un sıcak bakmadığı iddia edilmiş, yıldız futbolcu aktif sporculuğu bıraktığını uzun bir aradan sonra açıklamıştı.

10NEDEN HİÇBİR KAREDE YOK
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NEDEN HİÇBİR KAREDE YOK

Emre Belözoğlu'nun ne bizzat görüşerek gerçekleştirdiği transferlerle ne yan yana ne de Samandıra'da yapılan antrenmanlarda tek kare fotoğrafının olmaması dikkat çekerken, önceki gün oynanan The Land of Legends Cup'ın soyunma odasında verilen hatıra pozunda da bulunmaması şaşırttı.

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Oysa bu karede basın danışmanından yardımcı antrenörlere, idari menajerden kondisyonere, Erol Bulut'un medya danışmanından kaleci antrenörüne kadar herkes vardı.

12SPORTİF DİREKTÖR KOLTUĞU BOŞ
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SPORTİF DİREKTÖR KOLTUĞU BOŞ

Kulübün hiçbir yetkili isminin de konu hakkında bilgisinin olmaması soruların daha da artmasına neden oluyor.

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