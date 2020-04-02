Fenerbahçe'nin 6 ay gizlediği profesör!

EVi BiLE TUTULDU AMA... Arabayla otele dönüyoruz, ben şu son 24 saatte üst üste yaşadığım şaşkınlıkları anlatıyorum. Bekir, “Dur Tahir. Madem öyle, sana bir şey daha söyleyeyim, iyice şoke ol” diyor ve ekliyor: “Ama gazetecilik filan yapmayacaksın, söylediklerimi belli bir süre unutacaksın. Söz mü?” “Tamam, söz” diyoruz. “Bu konuştuğun adam var ya Puyvelde, seni şaşırtan adam, seneye büyük bir ihtimal Fenerbahçe’de olacak” diyor. “Hadi canım, dalga geçme” demeye kalmadan, “Yalan yok. Ama adam şu anda milli takımda görevli ve Dünya Kupası var, duyulursa çok sıkıntı olur. Çünkü aile olarak Türkleri çok seviyorlar ve hatta oğlu da uzun yıllardır burada bir Türk şirketinde çalışıyor, tercihte önemli bir gerekçe bu” notunu düşüyor.