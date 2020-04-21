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Futbol
Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 10:12,

Fenerbahçeli yıldız, eşi için KYK yurdunda karantinaya girdi!

Fenerbahçeli futbolcu, ülkesinden dönen eşi ve çocuğunun karantinaya alındığı KYK yurdunda özel izinle gönüllü karantinaya girdi.

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Fenerbahçeli futbolcu, ülkesinden dönen eşi ve çocuğunun karantinaya alındığı KYK yurdunda özel izinle gönüllü karantinaya girdi.

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla'nın eşi Galadriel Caldirola, Şili'de yayınlanan "Bir rüya için dans etmek" adlı yarışmaya katılmak için geçtiğimiz haftalarda çocuğuyla birlikte Şili'ye gitmişti.

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Corona virüsü salgını nedeniyle yarışmanın iptal olmasının ardından Caldirola, tekrardan Türkiye'ye döndü.

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Gala Caldirola ve çocuğunun 14 gün kuralı nedeniyle KYK yurdunda karantinaya alınmasının ardından Mauricio Isla'dan flaş bir hamle geldi.

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Mauriciı Isla, gereken sağlık kuruluşlarından izin alarak eşi ve çocuğunun kaldığı KYK yurdunda gönüllü karantinaya girdi.

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Eşinin yurt odasından paylaşımlarında da Isla ve ailesinin karantinada olduğu görülüyor.

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Mauricio Isla'nın, Fenerbahçe'nin verdiği çalışma programını KYK yurdunda uyguladığı da gelen haberler arasında.

8Islanın eşi Galadriel Caldirolanın KYk yurdundan paylaşımları

Isla'nın eşi Galadriel Caldirola'nın KYk yurdundan paylaşımları

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