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GeriFutbol Fenerbahçeli Aycan Yanaç'tan Galatasaraylı Muslera için paylaşım
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 09:47,

Fenerbahçeli Aycan Yanaç'tan Galatasaraylı Muslera için paylaşım

Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç bugün sürpriz bir paylaşım yaptı.

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Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç: ""Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

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Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesaj göndermişti.

3ILICALI HEYECANLANDIRMIŞTI
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ILICALI HEYECANLANDIRMIŞTI

Acun Ilıcalı, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanırken Aycan'ı heyecanlandırdı.

4FENERBAHÇE ŞUBE AÇACAK MI
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FENERBAHÇE ŞUBE AÇACAK MI?

Yarışmada yapılan oylama sonrası Aycan adaya veda edince gözler Türkiye'ye dönüş sonrası yapılacak görüşmeye çevrildi.

5MUSLERA PAYLAŞIMI
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MUSLERA PAYLAŞIMI

Organizasyonun oluşup oluşmayacağı henüz netlik kazanmazken; Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç, Galatasaray kalecisi Muslera ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Spor dünyasından birçok isim tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınlarken; Fenerbahçe'yi sevdiğini her fırsatta dile getiren ve kadın takımı kurulması durumunda organizasyona dahil olacak ilk kişi olacağını bildiren Aycan Yanaç, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

7EN KISA ZAMANDA DÖNMEN ÜMİDİYLE
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EN KISA ZAMANDA DÖNMEN ÜMİDİYLE

Muslera fotoğrafını kullanan Aycan, 'Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda sahalara dönmen ümidiyle' notunu bıraktı.

8SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR
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SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

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Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

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