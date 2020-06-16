Fenerbahçeli Aycan Yanaç'tan Galatasaraylı Muslera için paylaşım
Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç bugün sürpriz bir paylaşım yaptı.
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Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç: ""Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
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Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesaj göndermişti.
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ILICALI HEYECANLANDIRMIŞTI
Acun Ilıcalı, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanırken Aycan'ı heyecanlandırdı.
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FENERBAHÇE ŞUBE AÇACAK MI?
Yarışmada yapılan oylama sonrası Aycan adaya veda edince gözler Türkiye'ye dönüş sonrası yapılacak görüşmeye çevrildi.
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MUSLERA PAYLAŞIMI
Organizasyonun oluşup oluşmayacağı henüz netlik kazanmazken; Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç, Galatasaray kalecisi Muslera ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
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Spor dünyasından birçok isim tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınlarken; Fenerbahçe'yi sevdiğini her fırsatta dile getiren ve kadın takımı kurulması durumunda organizasyona dahil olacak ilk kişi olacağını bildiren Aycan Yanaç, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.
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EN KISA ZAMANDA DÖNMEN ÜMİDİYLE
Muslera fotoğrafını kullanan Aycan, 'Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda sahalara dönmen ümidiyle' notunu bıraktı.
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SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.
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Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.