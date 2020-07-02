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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 21:17,

Fenerbahçe'den yerli transferde bir bomba daha! Yeni hedef golcü...

Fenerbahçe, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.

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Fenerbahçe, ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile anlaşma sağlamayı başarmıştı.

3G.SARAYDAN KAPTI
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G.SARAY'DAN KAPTI

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı da kaparak yerli operasyonunu sürdürmüştü.

4YENİ HEDEF BELİRLENDİ
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YENİ HEDEF BELİRLENDİ

Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosu kurulması için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

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Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Almanya'dan sürpriz bir ekledi.

6GİRİŞİMLER BAŞLADI
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GİRİŞİMLER BAŞLADI

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başlandı.

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Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi.

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Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Muhammed Kiprit'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.

9TRABZONSPOR DA DEVREDE
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TRABZONSPOR DA DEVREDE

Kanarya, Muhammed'in bonservis sorununu çözemezse farklı alternatiflere yönelecek. Öte yandan; genç oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.

1021 MAÇTA 16 GOL
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21 MAÇTA 16 GOL

U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

11MUHAMMED KİBRİT KİMDİR
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MUHAMMED KİBRİT KİMDİR?

1999 doğumlu genç futbolcu Muhammed Kiprit Türkiye U21 Milli Takım formasını giymektedir. Almanya Füchse Jugend takımı alt yapısında futbol kariyerine adım atan Muhammed Kiprit daha sonra TeBe Jugend oradanda Hertha BSC U19 takımında transfer olmuştur.

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