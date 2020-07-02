Fenerbahçe'den yerli transferde bir bomba daha! Yeni hedef golcü...
Fenerbahçe, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.
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Fenerbahçe, ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile anlaşma sağlamayı başarmıştı.
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G.SARAY'DAN KAPTI
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı da kaparak yerli operasyonunu sürdürmüştü.
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YENİ HEDEF BELİRLENDİ
Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosu kurulması için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.
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Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Almanya'dan sürpriz bir ekledi.
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GİRİŞİMLER BAŞLADI
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başlandı.
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Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi.
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Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Muhammed Kiprit'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.
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TRABZONSPOR DA DEVREDE
Kanarya, Muhammed'in bonservis sorununu çözemezse farklı alternatiflere yönelecek. Öte yandan; genç oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.
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21 MAÇTA 16 GOL
U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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MUHAMMED KİBRİT KİMDİR?
1999 doğumlu genç futbolcu Muhammed Kiprit Türkiye U21 Milli Takım formasını giymektedir. Almanya Füchse Jugend takımı alt yapısında futbol kariyerine adım atan Muhammed Kiprit daha sonra TeBe Jugend oradanda Hertha BSC U19 takımında transfer olmuştur.