Fenerbahçe'den tarihi karar! Yeni sezonda 2 hoca birden...
Erol Bulut, Abdullah Avcı, Bjelica ve Pellegrini gibi birçok isimle görüşen Fenerbahçe, teknik direktör konusunda flaş bir karar aldı. Sarı-lacivertliler yeni sezon için 2 teknik adama birden teklif götürecek.
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Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusuydu...
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Bu sezondan itibaren transfer çalışmalarına başlayan ve kadroya katılacak isimlerle telefon görüşmeleri yapan Emre Belözoğlu yabancı hoca konusunda ısrarcıydı.
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Ancak Başkan Ali Koç gelecek sezonu milat olarak görüyor ve ligi tanıyan bir isim olmasını istiyor. Bu nedenle Erol Bulut ismi listenin tepesinde yer aldı.
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MEHMET YOZGATLI İLE BİRLİKTE GELECEK
Fanatik'in haberine göre; Başkan Ali Koç ve gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu yaptıkları son toplantıda Erol Bulut ismi üzerinde uzlaştı.
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Sezon sonu Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Bulut ile masaya oturulacak. Alanyaspor'daki ekibinde yer olan Mehmet Yozgatlı'nın da Fenerbahçe'de göreve gelmesi planlanıyor.
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YALÇIN KOŞUKAVAK SÜRPRİZİ
Ayrıca, Erol Bulut'un yardımcılığı için Altay teknik direktöre Yalçın Koşukavak'ın kapısı çalınacak.
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Bulut, Sarı-Lacivertli takıma gelmeye sıcak bakarken Altay'ı çalıştıran Koşukavak'ın Bulut'un yardımcılığını konusunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...
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"ALİ KOÇ'UN SAYDIĞI KRİTERLERE SAHİBİM"
Erol Bulut daha önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör kriterlerini sayarken herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum.
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"SAYGI VE DİSİPLİN ANA PRENSİPLERİM"
Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum.
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Sezon sonunda gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Üst düzey takımlarda ve Avrupa'da çalışma hedefim var. Gelecek tekliflere göre karar vermek zorundayım.
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Planlamayı erken yapmak istiyorum. Yeni sezon için çok fazla vaktimiz olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
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Fenerbahçe'nin gündemine daha önce Nenad Bjelica, Manuel Pellegrini ve Rui Vitoria gibi birçok ünlü teknik direktör gelmişti.
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"1 AYDIR HABER ALAMADIM"
Bjelica son açıklamasında "Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum" şeklinde konuşmuştu.
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PELLEGRINI'NİN MENAJERİ 'GÖRÜŞECEĞİZ' DEMİŞTİ
Manuel Pellegrini'nin menajeri de "Fenerbahçe ile 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Listede yer alan bir diğer isim olan Rui Vitoria ise Al Nasr ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmıştı.