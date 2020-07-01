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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 11:05,

Fenerbahçe'den tarihi karar! Yeni sezonda 2 hoca birden...

Erol Bulut, Abdullah Avcı, Bjelica ve Pellegrini gibi birçok isimle görüşen Fenerbahçe, teknik direktör konusunda flaş bir karar aldı. Sarı-lacivertliler yeni sezon için 2 teknik adama birden teklif götürecek.

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Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusuydu...

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Bu sezondan itibaren transfer çalışmalarına başlayan ve kadroya katılacak isimlerle telefon görüşmeleri yapan Emre Belözoğlu yabancı hoca konusunda ısrarcıydı.

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Ancak Başkan Ali Koç gelecek sezonu milat olarak görüyor ve ligi tanıyan bir isim olmasını istiyor. Bu nedenle Erol Bulut ismi listenin tepesinde yer aldı.

4MEHMET YOZGATLI İLE BİRLİKTE GELECEK
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MEHMET YOZGATLI İLE BİRLİKTE GELECEK

Fanatik'in haberine göre; Başkan Ali Koç ve gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu yaptıkları son toplantıda Erol Bulut ismi üzerinde uzlaştı.

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Sezon sonu Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Bulut ile masaya oturulacak. Alanyaspor'daki ekibinde yer olan Mehmet Yozgatlı'nın da Fenerbahçe'de göreve gelmesi planlanıyor.

6YALÇIN KOŞUKAVAK SÜRPRİZİ
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YALÇIN KOŞUKAVAK SÜRPRİZİ

Ayrıca, Erol Bulut'un yardımcılığı için Altay teknik direktöre Yalçın Koşukavak'ın kapısı çalınacak.

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Bulut, Sarı-Lacivertli takıma gelmeye sıcak bakarken Altay'ı çalıştıran Koşukavak'ın Bulut'un yardımcılığını konusunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

8ALİ KOÇUN SAYDIĞI KRİTERLERE SAHİBİM
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"ALİ KOÇ'UN SAYDIĞI KRİTERLERE SAHİBİM"

Erol Bulut daha önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör kriterlerini sayarken herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum.

9SAYGI VE DİSİPLİN ANA PRENSİPLERİM
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"SAYGI VE DİSİPLİN ANA PRENSİPLERİM"

Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum.

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Sezon sonunda gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Üst düzey takımlarda ve Avrupa'da çalışma hedefim var. Gelecek tekliflere göre karar vermek zorundayım.

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Planlamayı erken yapmak istiyorum. Yeni sezon için çok fazla vaktimiz olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'nin gündemine daha önce Nenad Bjelica, Manuel Pellegrini ve Rui Vitoria gibi birçok ünlü teknik direktör gelmişti.

131 AYDIR HABER ALAMADIM
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"1 AYDIR HABER ALAMADIM"

Bjelica son açıklamasında "Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

14PELLEGRININİN MENAJERİ GÖRÜŞECEĞİZ DEMİŞTİ
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PELLEGRINI'NİN MENAJERİ 'GÖRÜŞECEĞİZ' DEMİŞTİ

Manuel Pellegrini'nin menajeri de "Fenerbahçe ile 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Listede yer alan bir diğer isim olan Rui Vitoria ise Al Nasr ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmıştı.

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