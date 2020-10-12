Fenerbahçe'den sonra İtalya, Vedat Muriqi konuşuyor! Lazio'nun Ibrahimovic'i

INZAGHI'NİN VEDAT PLANI La Gazetta dello Sport'un haberine göre Inzaghi, Vedat Muriqi'yi pivot forvet olarak kullanacak ve Immobile için yer açacak. 1.94'lük forvetin ceza sahası içinde çok tehlikeli olduğunu belirten İtalyan gazetesi kornerler ve duran toplarda da Muriqi özelinde çalışıldığını aktardı.