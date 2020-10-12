Fenerbahçe'den sonra İtalya, Vedat Muriqi konuşuyor! Lazio'nun Ibrahimovic'i

Fenerbahçe'den 17.5 miyon euro bonservis ücreti karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan ekibiyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kosovalı golcüye İtalya'da ilgi büyük...
2
Abone Ol
İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Lazio'ya transferinin ardından koronavirüse yakalanan Vedat, sağlığına tamamen kavuştu. Kosovalı golcünün İtalya'da ilk maçına Cumartesi günü oynanacak Sampdoria maçı ile çıkması bekleniyor.
3
Abone Ol
IBRAHIMOVIC BENZETMESİ
İtalyan basını ise Lazio Teknik Direktörü Simeone Inzaghi'nin Muriqi'den çok şey beklediğini belirtirken golcü futbolcu için ''Inzaghi'nin Ibrahimovic'i'' yorumunda bulundular.
4
Abone Ol
ÇİFT FORVET DENENİYOR
Muriqi, Lazio'nun yedek takımı ile oynanan ve 3-0 kazanılan maçta forvet hattında Felipe Caicedo ile çift forvet pozisyonunda oynarken Sampdoria maçında da Immobile'nin yokluğunda yine çift forvet Muriqi - Caicedo'nun oynayacağı belirtildi.
5
Abone Ol
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ...
Immobile'nin dönmesiyle ise İtalyanların merakla beklediği Muriqi - Immobile ikilisi ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçında birlikte forma giyecek. 20 Ekim'de oynanacak maç öncesi Inzaghi'nin Muriqi - Immobile ikilisi için oldukça heyecanlı olduğu kaydediliyor.
6
Abone Ol
INZAGHI'NİN VEDAT PLANI
La Gazetta dello Sport'un haberine göre Inzaghi, Vedat Muriqi'yi pivot forvet olarak kullanacak ve Immobile için yer açacak. 1.94'lük forvetin ceza sahası içinde çok tehlikeli olduğunu belirten İtalyan gazetesi kornerler ve duran toplarda da Muriqi özelinde çalışıldığını aktardı.
7
Abone Ol
TALE'DEN İTİRAFLAR...
Öte yandan Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Fenerbahçe'den transfer ettikleri Vedat Muriqi hakkında itiraflarda bulundu.
8
Abone Ol
Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro+bonuslar karşılığında renklerine bağlayan Lazio'da sportif direktör Igli Tare'den flaş bir itiraf geldi.
9
Abone Ol
'EĞER PANDEMİ OLMASAYDI...'
Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı, Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde corona virüsünün payı büyük" ifadelerini kullandı.
10
Abone Ol
YILIN SPORTİF DİREKTÖRÜ
Muriqi'yi Lazio'ya transfer eden kişi olarak bilinen Iglı Tare, İtalya'da yılın sportif direktörü ödülünün de sahibi olmuştu.
11
Abone Ol
DAVID SILVA'YI UNUTTURAN TRANSFER
Solo la Lazio'nun haberine göre ise Vedat Muriqi transferi David Silva olayını unutturmuş durumda. David Silva, Lazio'ya sağlık kontrolleri için gelmiş ancak son anda Sociedad ile sözleşme imzalamıştı.
12
Abone Ol
TARAFTARIN EN SEVDİĞİ İKİ TRANSFERDEN BİRİ
Bu olayın ardından Lazio taraftarlarının yönetime çok kızgın olduğu ancak taraftarların özellikle Vedat Muriqi ve Wesley Hoedt transferlerine çok sevindiği belirtildi.
13
Abone Ol
Uzun süredir Kosovalı forveti isteyen Inzaghi'nin de Vedat'a kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğu kaydediliyor.