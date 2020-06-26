Yeni sezon planlamasÄ± iÃ§in uzun bir sÃ¼redir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olan FenerbahÃ§eâ€™de baÅŸkan Ali KoÃ§, transferde yerli oyunculara yÃ¶neleceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Bu doÄŸrultuda ilk ve flaÅŸ hamle Mert Hakan YandaÅŸâ€™la geldi. Galatasarayâ€™Ä±n listesinde 1 numara olan oyuncuyu ikna edip imza attÄ±ran SarÄ±- Lacivertlilerâ€™de yerli harekatÄ± devam edecek.Ä°ÅŸte o isimler...BeÅŸiktaÅŸâ€™la sÃ¶zleÅŸmesi lig sonunda bitecek olan oyuncunun takÄ±mÄ±ndan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± menajeri net bir dille aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan devreye giren FenerbahÃ§e, Canerâ€™le sÃ¶z kesti.Sezon biter bitmez Caner Erkin, kendisini yeniden FenerbahÃ§eli yapacak olan sÃ¶zleÅŸmeyi imzalayacak.Devre arasÄ±nda geldiÄŸi Antalyasporâ€™da attÄ±ÄŸÄ± 5 golle tÃ¼m dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, FenerbahÃ§eâ€™nin planlanlarÄ±ndaki Ã¶nemli isimlerden.Emre BelÃ¶zoÄŸluâ€™nun aynÄ± Mert Hakanâ€™da olduÄŸu gibi bizzat yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Sinanâ€™la her konuda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.SarÄ±-Lacivertliler, oyuncunun bonservisini elinde tutan Genoaâ€™yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde de Ã¶nemli mesafe kat etti.FenerbahÃ§eâ€™nin Ã§ok uzun bir sÃ¼redir listesinde bulunan Mert Ã‡etin iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.Â Roma, genÃ§ stoperi kiralamaya sÄ±cak bakÄ±yor. Ancak Mert, TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordu. Emre BelÃ¶zoÄŸlu bu transferde de devrede ve Mertâ€™le her gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.Oyuncuyu ikna edip sonrasÄ±nda Romaâ€™yla kiralÄ±k anlaÅŸmasÄ± yapmak istiyor. (Fanatik)O dÃ¶nem BeÅŸiktaÅŸ'la anlaÅŸan Caner Erkin'in verdiÄŸi rÃ¶portajÄ± izliyoruz...Antalyaspor BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk, Instagram canlÄ± yayÄ±nÄ±mÄ±zda, UÄŸur YapÄ±cÄ±'nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ã–ztÃ¼rk, 3 bÃ¼yÃ¼klerle anÄ±lan NazÄ±m Sangare'nin olasÄ± transfer durumunu da aÃ§Ä±kladÄ±.