Roma, genÃ§ stoperi kiralamaya sÄ±cak bakÄ±yor. Ancak Mert, TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordu. Emre BelÃ¶zoÄŸlu bu transferde de devrede ve Mertâ€™le her gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.