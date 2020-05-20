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GeriFutbol Fotoğraflar duruyor, Fenerbahçe'ye dönüyor! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
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Futbol
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 08:32,

Fotoğraflar duruyor, Fenerbahçe'ye dönüyor! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi...

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Eski başkan Aziz Yıldırım’ın mali kongredeki “Onun istediği parayı ben orta ölçekli bir işi adamı olarak kazanmıyorum” sözlerinden sonra kopup Beşiktaş’a giden Gökhan Gönül'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de yeni sezondaki transfer stratejisi, yerli oyunculara yönelmek.

3HİÇBİRİ GÖKHANA YAKLAŞAMADI
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HİÇBİRİ GÖKHAN'A YAKLAŞAMADI

Fenerbahçe sağ bekte Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Dirar, Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan’ı kullansa da hiçbiri Gökhan Gönül performansına yaklaşamamıştı.

4FOTOĞRAFLARA EL SÜRMEDİ
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FOTOĞRAFLARA EL SÜRMEDİ

Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemiş, Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmemiş, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmamıştı.

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35 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha oynadıktan sonra ‘Fenerbahçeli Gökhan’ olarak gönül bağı olduğu kulübüyle noktalamayı istediği belirtiliyor.

6EMRE BELÖZOĞLU BİZZAT DEVREDE
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EMRE BELÖZOĞLU BİZZAT DEVREDE

Sportif direktörlük için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni stratejisi kapsamında iki ismi özellikle Çubuklu formanın altında görmek istiyor: Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

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Uzun yıllar Sarı-Lacivertli formayı başarıyla terleten ikili, 4 sezondur Beşiktaş’ta görev yapıyor. Ancak hem Caner’in hem de Gökhan’ın kulüpleriyle olan sözleşmeleri sona erecek.

8YÖNETİMDEN DE ONAY ÇIKINCA
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YÖNETİMDEN DE ONAY ÇIKINCA

Emre Belözoğlu, yönetimin iki isme de onay vermesi üzerine harekete geçti.

9RESMİ TEKLİF BELÖZOĞLUNDAN
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RESMİ TEKLİF BELÖZOĞLU'NDAN

Tecrübeli futbolcu, eski takım arkadaşlarıyla bizzat görüşerek Fenerbahçe’ye dönmelerini teklif edecek.

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Yeni sezonda sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in Sarı-Lacivertli ekipte 4. yıldızı takacak kadronun en önemli parçaları olmalarını istiyor.

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İşte Gökhan Gönül'ün Instagram profilinden kaldırmadığı fotoğraflar...

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