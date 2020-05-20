Fotoğraflar duruyor, Fenerbahçe'ye dönüyor! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Eski başkan Aziz Yıldırım’ın mali kongredeki “Onun istediği parayı ben orta ölçekli bir işi adamı olarak kazanmıyorum” sözlerinden sonra kopup Beşiktaş’a giden Gökhan Gönül'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...
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Fenerbahçe'de yeni sezondaki transfer stratejisi, yerli oyunculara yönelmek.
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HİÇBİRİ GÖKHAN'A YAKLAŞAMADI
Fenerbahçe sağ bekte Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Dirar, Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan’ı kullansa da hiçbiri Gökhan Gönül performansına yaklaşamamıştı.
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FOTOĞRAFLARA EL SÜRMEDİ
Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemiş, Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmemiş, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmamıştı.
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35 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha oynadıktan sonra ‘Fenerbahçeli Gökhan’ olarak gönül bağı olduğu kulübüyle noktalamayı istediği belirtiliyor.
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EMRE BELÖZOĞLU BİZZAT DEVREDE
Sportif direktörlük için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni stratejisi kapsamında iki ismi özellikle Çubuklu formanın altında görmek istiyor: Caner Erkin ve Gökhan Gönül...
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Uzun yıllar Sarı-Lacivertli formayı başarıyla terleten ikili, 4 sezondur Beşiktaş’ta görev yapıyor. Ancak hem Caner’in hem de Gökhan’ın kulüpleriyle olan sözleşmeleri sona erecek.
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YÖNETİMDEN DE ONAY ÇIKINCA
Emre Belözoğlu, yönetimin iki isme de onay vermesi üzerine harekete geçti.
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RESMİ TEKLİF BELÖZOĞLU'NDAN
Tecrübeli futbolcu, eski takım arkadaşlarıyla bizzat görüşerek Fenerbahçe’ye dönmelerini teklif edecek.
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Yeni sezonda sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in Sarı-Lacivertli ekipte 4. yıldızı takacak kadronun en önemli parçaları olmalarını istiyor.