Fotoğraflar duruyor, Fenerbahçe'ye dönüyor! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

FOTOĞRAFLARA EL SÜRMEDİ Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemiş, Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmemiş, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmamıştı.