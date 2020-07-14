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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 09:23,

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Galatasaray... | Son Dakika Transfer Haberleri

Galatasaray'da kiralık forma giydikten sonra kulübü Monaco'nun apar topar Fransa'ya çağırdığı Henry Onyekuru ile ilgili son dakika gelişmesi...

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Monaco'nun yer aldığı Fransa Ligue 1, koronavirüs salgını sebebiyle ligin tescil edilmesine karar vermiş ve maçlar oynanmamıştı. 

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Bu sebeple Avrupa'da yeni sezon hazırlıklarına ilk başlayan ülke olacak Fransa'da Monaco'nun Henry Onyekuru aşkı tutuşmuştu...

3FRANSAYA DÖNÜŞ
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FRANSA'YA DÖNÜŞ

Birçok eksik ve cezalısı bulunan Galatasaray'da Onyekuru krizi patlak verdi ve Monaco, oyuncunun sözleşmesi sona erdiği için Onyekuru'yu Fransa'ya geri çağırdı.

4MORENO YAKTI
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MORENO YAKTI

Bunun en büyük nedeni; Monaco'nun yeni teknik direktörü Roberto Moreno, Henry Onyekuru'yu yeni sezon hazırlık kampında görmek istediğini ve önümüzdeki haftalarda başlayacak yeni sezon hazırlık kampı maçlarında oyuncuya süre vermek istediğini iletti.

5FLORYADA VEDA
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FLORYA'DA VEDA

Onyekuru Fransa'ya dönüş öncesi Florya'da hocası Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

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Son dönemde ezeli rakibi Galatasaray'la birçok transferde yarışan Fenerbahçe, Muriqi'yi Cimbom'un elinden almıştı. Eski Galatasaraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.

7FENERBAHÇE KESENİN AĞZINI AÇTI
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FENERBAHÇE KESENİN AĞZINI AÇTI

Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.

82 YILLIĞINA KİRALAMA
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2 YILLIĞINA KİRALAMA

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi.

93 MİLYON EURO İDDİASI
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3 MİLYON EURO İDDİASI

Sarı-Lacivertlilerin, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

104.6 MİLYON EURO KAZANACAK
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4.6 MİLYON EURO KAZANACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında Galatasaray'dan 600 bin Euro almıştı.

1116 MAÇTA 4 GOLE KATKI VERDİ
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16 MAÇTA 4 GOLE KATKI VERDİ

Onyekuru Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıktı. 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Nijeryalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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