Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Galatasaray... | Son Dakika Transfer Haberleri

4.6 MİLYON EURO KAZANACAK Sabah'ta yer alan habere göre; Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında Galatasaray'dan 600 bin Euro almıştı.