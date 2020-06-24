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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 21:20,

Fenerbahçe'den Mert Hakan çalımından sonra bir transfer operasyonu daha!

Galatasaray ile anlaşmasına karşın araya girerek Mert Hakan Yandaş ile söz kesen Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha geliyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için transferlere fırtına gibi başladı.

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Mert Hakan Yandaş’ın Cim Bom’un elinden kapmaya hazırlanan Fenerbahçe, orta saha bölgesi bir operasyon daha yapmayı planlıyor.

3CANER ERKİN TAMAM
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CANER ERKİN TAMAM

Sarı-lacivertliler, sol bek mevkisi için Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'de mutlu sona yaklaştı.

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Emre Belözoğlu’nun yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği yıldız futbolcu, Sarı- Lacivertliler’e yeşil ışık yakmıştı.

5EMRE BELÖZOĞLU HAREKETE GEÇTİ
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EMRE BELÖZOĞLU HAREKETE GEÇTİ

Mert Hakan'ın transferinde büyük rol oynayan ve gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu yeni transfer bombalarına daha hazırlanıyor.

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A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe iki genç ve gelecek vadeden oyuncuyu takip ediyor.

7İKİ YILDIZ GÜNDEMDE
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İKİ YILDIZ GÜNDEMDE

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna ve Sturm Graz forması giyen Otar Kiteishvili'yi gündemine aldı.

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Scout ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Bacuna'nun maçlarını yakından takip ediyor.

9ARÇİLDEN GÖRÜŞ ALINDI
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ARÇİL'DEN GÖRÜŞ ALINDI

24 yaşındaki Kiteishvili içinse eski Trabzonsporlu futbolcu Arçil Arveladze'den görüş alan sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacak.

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Bu sezon Championship'te 35 maça çıkan Bacuna, 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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Otar Kiteishvili ise bu sezon Avusturya ekibiyle 33 maça çıkan futbolcu, 5 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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