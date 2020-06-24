Fenerbahçe'den Mert Hakan çalımından sonra bir transfer operasyonu daha!

Fenerbahçe gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için transferlere fırtına gibi başladı.Mert Hakan Yandaş’ın Cim Bom’un elinden kapmaya hazırlanan Fenerbahçe, orta saha bölgesi bir operasyon daha yapmayı planlıyor.Sarı-lacivertliler, sol bek mevkisi için Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'de mutlu sona yaklaştı.Emre Belözoğlu’nun yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği yıldız futbolcu, Sarı- Lacivertliler’e yeşil ışık yakmıştı.Mert Hakan'ın transferinde büyük rol oynayan ve gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu yeni transfer bombalarına daha hazırlanıyor.A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe iki genç ve gelecek vadeden oyuncuyu takip ediyor.Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna ve Sturm Graz forması giyen Otar Kiteishvili'yi gündemine aldı.Scout ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Bacuna'nun maçlarını yakından takip ediyor.24 yaşındaki Kiteishvili içinse eski Trabzonsporlu futbolcu Arçil Arveladze'den görüş alan sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacak.Bu sezon Championship'te 35 maça çıkan Bacuna, 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.Otar Kiteishvili ise bu sezon Avusturya ekibiyle 33 maça çıkan futbolcu, 5 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.