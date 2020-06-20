Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük tepki! 65 milyon TL'lik gerçek...

"65 milyon TL değerinde ev" Kulübün kendisi için kiraladığı, İstanbul’un en lüks konutlarından biri olan, değeri 65 milyon TL seviyesinde bulunan boğaz manzaralı Zorlu Center’da yaşayan Max Kruse’nin buna rağmen hep memnuniyetsiz olduğunun altı çizildi.