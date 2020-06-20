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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 07:43,

Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük tepki! 65 milyon TL'lik gerçek...

Fenerbahçe'ye olaylı şekilde veda eden Max Kruse hakkında çarpıcı gerçekler birbir ortaya çıkıyor.

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1Spor Arena - Süleyman Arat
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Spor Arena - Süleyman Arat

Yarattığı krizlere rağmen kendisine tolerans gösterilen Max Kruse'ye Fenerbahçe cephesinden tepki büyük.

2Ayrılığın yankıları sürüyor
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Ayrılığın yankıları sürüyor

Bu sezon birçok sorunla boğuşan Fenerbahçe’de Max Kruse’nin sözleşmesi tek taraflı feshetmesinin yankıları sürüyor.

3Karşılık göremedik
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"Karşılık göremedik"

‘Alman’ denilince akla gelen disiplin, güvenilirlik ve çalışkanlığı Kruse’de göremediklerini belirten Fenerbahçeli yetkililer, yarattığı krizlere ve gösterilen toleranslara rağmen Alman futbolcunun tavrına “Yönetimimiz Kruse’den yüksek randıman alabilmek için elinden gelen her fedakârlığı yaptı ancak ondan hiçbir karşılık göremedik” diye tepki gösterdiler.

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565 milyon TL değerinde ev
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"65 milyon TL değerinde ev"

Kulübün kendisi için kiraladığı, İstanbul’un en lüks konutlarından biri olan, değeri 65 milyon TL seviyesinde bulunan boğaz manzaralı Zorlu Center’da yaşayan Max Kruse’nin buna rağmen hep memnuniyetsiz olduğunun altı çizildi.

6Biz daha ne yapalım
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"Biz daha ne yapalım?"

31 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerden şu değerlendirme yapıldı: "Biz daha ne yapalım. Burada iş dönüp dolaşıp oyuncunun niyetine, isteğine kalıyor."

7Hangi kulüp buna izin verir
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"Hangi kulüp buna izin verir?"

"Kulüp Kruse’ye o kadar toleranslı davrandı ki saymakla bitmez. Örneğin hangi kulüp sakat olan bir futbolcunun tedavi sürecini kesip ülkesine gitmesine izin verir?"

8Basında nargile fotoğrafları çıktı
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"Basında nargile fotoğrafları çıktı"

"Geçen hafta sonu ‘Ailemi özledim’ dedi, izin verdik ve Almanya’ya gitti. Karşılığı ne? Basında nargile içerken fotoğrafı çıktı."

9Hangi başkan apandisit ameliyatı olan futbolcuyu ziyaret eder
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"Hangi başkan apandisit ameliyatı olan futbolcuyu ziyaret eder?"

"Sakatlıktan olsa neyse ama apandisit ameliyatı olan bir futbolcuyu hangi kulüp başkanı ziyarete gider? Bunlar kulübün ona verdiği değeri ve gösterdiği iyi niyeti anlatıyor"

10Şikayetçi olmaya hakkı yok
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"Şikayetçi olmaya hakkı yok"

"Kendisinin kesinlikle Fenerbahçe’den şikayetçi olmaya hakkı yok. Parasal konularda da şikayet etmeye hakkı yok."

112.5 ay öncesinde kadar tüm alacaklarını aldı
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"2.5 ay öncesinde kadar tüm alacaklarını aldı"

"2.5 ay öncesine kadar tüm alacaklarını almıştı, Salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılardan ötürü oluşan gecikmeyi sebep göstermesi de çok yanlış."

12Insomnia ve fazla kilolar
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Insomnia ve fazla kilolar

"İlk yarıda stres, depresyon, duygusal veya psikolojik rahatsızlıkları olan kişilerde görülen ‘Insomnia’ (uykusuzluk) ile boğuşan Kruse, Alman ZDF televizyonuna ülkesini çok özlediğini belirterek uyum sağlayamayıp mutsuzluk yaşadığını ima etmişti."

13Kendine dikkat etmiyor
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Kendine dikkat etmiyor

"Fazla kilolardan Kruse’yi kurtarmak için kulübün sağlık ekibi ve kondisyonerler çok uğraşsalar da kendine dikkat etmeyince tekrar geri aldığı belirtildi."

14Nargile ve poker tutkusu
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Nargile ve poker tutkusu

"Türkiye’ye geldiği günden ayrıldığı güne kadar poker ve nargile tutkusuyla anılan Alman yıldız, disiplinsiz hayatıyla bu imajı devam ettirdi."

15Trabzonspor maçını umursamadı
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Trabzonspor maçını umursamadı

"Pandemide sakatlığıyla ilgili dikkatsiz davranan Alman yıldız, en çok ihtiyaç duyulan Trabzon maçını hiç umursamadı."

16Sakatlığını bahane etti
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Sakatlığını bahane etti

"Riva’da tüm futbolcular canla başa çalışırlarken o sakatlığını bahane ederek ya salonda çalıştı ya da düz koşu ile yetindi."

17İlk kez konuştu
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İlk kez konuştu

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse, ayrılığa giden süreçle ilgili konuştu.

18Şubattan bu yana maaşım ödenmedi
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"Şubat'tan bu yana maaşım ödenmedi"

“Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı"

19Gecikmelerin önemli bir bölümü telafi edilmedi
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"Gecikmelerin önemli bir bölümü telafi edilmedi"

"Fenerbahçe kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi"

20Fenerbahçe taraftarına mesaj
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Fenerbahçe taraftarına mesaj

"Taraftarlarla ilişkilerimden hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Yaşadığım anları asla unutmayacağım."

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