Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Savunmaya tam 4 isim...

BENJAMIN STAMBOULI - SCHALKE 04 Sarı-lacivertlilerin transferdeki bir diğer hedefi de, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Benjamin Stambouli.Fransız stoperin takımıyla sözleşmesinin bitmiş olması sebebiyle bonservissiz olması Kanarya'yı cezbediyor.