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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 18:01,

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Savunmaya tam 4 isim...

Son sezonlarda savunma konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölge için transfer operasyonuna başladı.

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Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor.

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Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, savunma transferi için düğmeye bastı.

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Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlıkları sebebiyle Jailson'u birçok maçta stoper bölgesinde oynatmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için geniş rotasyonlu bir savunma hattı kurmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin savunma transferi için hazırladığı liste belli oldu.

5ALPASLAN ÖZTÜRK - GÖZTEPE
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ALPASLAN ÖZTÜRK - GÖZTEPE

Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ün Fenerbahçe'nin radarına girdiği biliniyordu. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki defans oyuncusu için sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başlamıştı.

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Kanarya, bu transferi para+takas yoluyla halledecek maliyeti düşürmek istiyor.

7NEVEN SUBOTIC - UNION BERLIN
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NEVEN SUBOTIC - UNION BERLIN

Savunmayı organize edebilecek, lider karakterli bir oyuncu arayan Kanarya'nın, uluslararası tecrübesi hayli yüksek olan Subotic için Union Berlin'le temas kurduğu öğrenildi.

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Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan ve sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giyen Sırp stoper, Dortmund'da ikişer kez Alman lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

9JUAN JESUS
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JUAN JESUS

Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Jesus listedeki bir diğer isim... Brezilyalı stoper sol ayaklı olması sebebiyle, Kanarya'nın sol stoperi için düşünülüyor.

10BENJAMIN STAMBOULI - SCHALKE 04
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BENJAMIN STAMBOULI - SCHALKE 04

Sarı-lacivertlilerin transferdeki bir diğer hedefi de, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Benjamin Stambouli.Fransız stoperin takımıyla sözleşmesinin bitmiş olması sebebiyle bonservissiz olması Kanarya'yı cezbediyor.

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Fransız stoperin takımıyla sözleşmesinin bitmiş olması sebebiyle bonservissiz olması Kanarya'yı cezbediyor.(A Spor)

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