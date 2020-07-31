Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Savunmaya tam 4 isim...
Son sezonlarda savunma konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölge için transfer operasyonuna başladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor.
2
Abone Ol
Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, savunma transferi için düğmeye bastı.
3
Abone Ol
Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlıkları sebebiyle Jailson'u birçok maçta stoper bölgesinde oynatmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için geniş rotasyonlu bir savunma hattı kurmak istiyor.
4
Abone Ol
Fenerbahçe'nin savunma transferi için hazırladığı liste belli oldu.
5
Abone Ol
ALPASLAN ÖZTÜRK - GÖZTEPE
Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ün Fenerbahçe'nin radarına girdiği biliniyordu. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki defans oyuncusu için sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başlamıştı.
6
Abone Ol
Kanarya, bu transferi para+takas yoluyla halledecek maliyeti düşürmek istiyor.
7
Abone Ol
NEVEN SUBOTIC - UNION BERLIN
Savunmayı organize edebilecek, lider karakterli bir oyuncu arayan Kanarya'nın, uluslararası tecrübesi hayli yüksek olan Subotic için Union Berlin'le temas kurduğu öğrenildi.
8
Abone Ol
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan ve sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giyen Sırp stoper, Dortmund'da ikişer kez Alman lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
9
Abone Ol
JUAN JESUS
Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Jesus listedeki bir diğer isim... Brezilyalı stoper sol ayaklı olması sebebiyle, Kanarya'nın sol stoperi için düşünülüyor.
10
Abone Ol
BENJAMIN STAMBOULI - SCHALKE 04
Sarı-lacivertlilerin transferdeki bir diğer hedefi de, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Benjamin Stambouli.Fransız stoperin takımıyla sözleşmesinin bitmiş olması sebebiyle bonservissiz olması Kanarya'yı cezbediyor.
11
Abone Ol
Fransız stoperin takımıyla sözleşmesinin bitmiş olması sebebiyle bonservissiz olması Kanarya'yı cezbediyor.(A Spor)