Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Transfer için Emre Belözoğlu devrede...
Bu sezon yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin Cenk Tosun için de girişimlere başladığı belirtildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de bir sıcak gelişme daha yaşanıyor...
2
Abone Ol
Bu sezon kadrosuna Sosa, Novak, Caner, Gökhan, Thiam, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Lemos gibi isimleri dahil eden Fenerbahçe, toplam 12 oyuncuyu kadrosuna kattı.
3
Abone Ol
GÜNDEMDEKİ SON İSİM CENK TOSUN
Sarı lacivertli takımda transfer çalışmaları yine de tüm hızıyla devam ediyor. Gündeme gelen son isim Cenk Tosun...
4
Abone Ol
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun için transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.
5
Abone Ol
MURIQI'DEN SONRA...
Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi.
6
Abone Ol
EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, İngiliz basınında yer alan habere göre Cenk Tosun'un transferi için Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi.
7
Abone Ol
İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı belirtildi.
8
Abone Ol
Emre Belözoğlu'nun Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi.
9
Abone Ol
EVERTON PLANLARINDA YOK
Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.
10
Abone Ol
29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
11
Abone Ol
Cenk, geçen sezon Crystal Palace'a kiralanmıştı ancak yaşadığı şanssız sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı.
12
Abone Ol
Cenk Tosun'un ismi bir dönem eski takımı Beşiktaş ile de anılmıştı.
13
Abone Ol
Milli futbolcunun 2021 yazında oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda da kadroda olmayı çok istediği biliniyor.