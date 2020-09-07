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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 15:23 | 

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Transfer için Emre Belözoğlu devrede...

Bu sezon yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin Cenk Tosun için de girişimlere başladığı belirtildi.

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de bir sıcak gelişme daha yaşanıyor...

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Bu sezon kadrosuna Sosa, Novak, Caner, Gökhan, Thiam, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Lemos gibi isimleri dahil eden Fenerbahçe, toplam 12 oyuncuyu kadrosuna kattı.

3GÜNDEMDEKİ SON İSİM CENK TOSUN
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GÜNDEMDEKİ SON İSİM CENK TOSUN

Sarı lacivertli takımda transfer çalışmaları yine de tüm hızıyla devam ediyor. Gündeme gelen son isim Cenk Tosun...

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Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun için transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

5MURIQIDEN SONRA...
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MURIQI'DEN SONRA...

Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi.

6EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, İngiliz basınında yer alan habere göre Cenk Tosun'un transferi için Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı belirtildi.

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Emre Belözoğlu'nun Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi.

9EVERTON PLANLARINDA YOK
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EVERTON PLANLARINDA YOK

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.

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29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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Cenk, geçen sezon Crystal Palace'a kiralanmıştı ancak yaşadığı şanssız sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı.

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Cenk Tosun'un ismi bir dönem eski takımı Beşiktaş ile de anılmıştı.

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Milli futbolcunun 2021 yazında oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda da kadroda olmayı çok istediği biliniyor.

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