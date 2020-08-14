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GeriFutbol Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım: 'Adım Hasansio olsaydı...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 23:31,

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım: 'Adım Hasansio olsaydı...'

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım, taraftarların sorularını yanıtladı.

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Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım'dan dikkat çeken sözler geldi.

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Twitch chapeau_0 kanalına konuk olan Hasan Ali Kaldırım, Şampiyonlar Ligi, kariyeri ve Fenerbahçe günleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın sözleri;

3EN ZORLANDIĞIM RAKİP...
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'EN ZORLANDIĞIM RAKİP...'

En zorlandığım rakip Portekiz'e karşı Nani olmuştu. Sonra Fenerbahçe'ye geldi, birlikte oynadık. Mbappe çok iyi bir oyuncu. Ben o dönem kariyerimin zirvesindeydim, çok fittim.

4BARCELONA VEYA LIVERPOOLA HAYIR DEMEM
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'BARCELONA VEYA LIVERPOOL'A HAYIR DEMEM'

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynamak isterim. Barcelona veya Liverpool gelse de hayır demem.

5FENERBAHÇEDE İSTİKRAR YOK
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'FENERBAHÇE'DE İSTİKRAR YOK'

Çok hocayla çalıştım. 8 senede Fenerbahçe'de, 10 hocayla çalıştım. Orada çok istikrar yok. Aykut hoca bence çok iyi bir teknik direktör.

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Yabancılar arasında çalıştığım en iyi hoca Pereira'ydı. İyi kadroya sahiptik. Van Persie, Kjaer, Sousa, 3 puanla şampiyon olamadık. Sezon başında Monaco'ya elendik, hoca ayrıldı.

7ADIM HASANSIO OLSAYDI...
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'ADIM HASANSIO OLSAYDI...'

Adım eğer Hasansio olsaydı değerim 30 - 40 milyon euro olurdu.

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Cocu iyi bir hoca. Olmadı, yeni yapılanma, yeni oyuncular, çok değişim oldu. Tutmadı ama iyi hocaydı. Farklı zamanda gelse, farklı olurdu.

9DEĞERİ 256 MİLYON EURO
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'DEĞERİ 256 MİLYON EURO'

Thomas Müller'i beğeniyorum. Davies'in değeri bence 256 milyon euro.

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Futbolculuk kariyerim sonrasında teknik direktör olmak isterim. Tam olarak ne yapmak istediğimi söyleyemem ama antrenörlük mü olur, menajerlik mi olur, akademi tarzı bir şey mi olur bilmiyorum ama futbolun içinde olmak isterim çünkü seviyoruz, sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz.

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