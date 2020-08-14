Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım: 'Adım Hasansio olsaydı...'

Futbolculuk kariyerim sonrasında teknik direktör olmak isterim. Tam olarak ne yapmak istediğimi söyleyemem ama antrenörlük mü olur, menajerlik mi olur, akademi tarzı bir şey mi olur bilmiyorum ama futbolun içinde olmak isterim çünkü seviyoruz, sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz.