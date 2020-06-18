Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'de sürpriz gerçek: 'Türkiye'den başka takımla görüşüyor'

AYRILIK AÇIKLANMIŞTI Sarı-lacivertli kulüp, Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir." şeklinde açıklama yapmıştı.