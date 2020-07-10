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GeriFutbol Fenerbahçe'den ayrılan Isla'nın eşi Gala Caldirola olay sözler! Gider gitmez...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 21:14,

Fenerbahçe'den ayrılan Isla'nın eşi Gala Caldirola olay sözler! Gider gitmez...

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Türkiye'de geçirdiği günler hakkında şaşırtan açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi bitmesi sebebiyle takımdan ayrılan Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Gala Caldirola, Türkiye'den ayrıldığı için üzgün olmadığını söyledi ve yaşadıklarını anlattı.

3İŞTE GALA CALDİROLANIN AÇIKLAMALARI
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İŞTE GALA CALDİROLA'NIN AÇIKLAMALARI

Türkiye'den ayrılmak benim için çok zor olmadı. Aslında kızımın doğduğu ve çok fazla sevgimin olduğu bir ülke olmasına rağmen, orada kendimi çok geliştiremedim ve çok fazla arkadaşım, herhangi bir işim olmadı.

4AYRILMAK BENİM İÇİN ZOR OLMADI
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AYRILMAK BENİM İÇİN ZOR OLMADI

Beni ülkeye bağlayacak herhangi bir şey yoktu. O yüzden ayrılmak benim için zor olmadı, çok mutluyum.

5DEĞİŞİKLİKLERİ SEVERİM
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DEĞİŞİKLİKLERİ SEVERİM

Değişiklikleri severim, sürekli aynı yerde kalmaktan hoşlanan bir insan değilim. Bizimle birlikte çalışan, bize yardımcı olan Apo'yu özleyeceğim

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Onunla harika bir ilişkimiz vardı ve ailesi de beni çok seviyordu. Küçük kızımın doğumunu, büyümesini gördüler. Baklavayı da özleyeceğim, çok güzeldi

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Türkiye'de annelik deneyimini yaşamak en güzel şeydi. Hamileliğimi yaşadım, yeni bir annenin tecrübesini gördüm. Bu benim yanıma aldığım en güzel anı oldu.

8HİÇ BAŞARIYA ULAŞAMADIM
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HİÇ BAŞARIYA ULAŞAMADIM

3 yıl boyunca Türkiye'de yaşadığım en zor şey, bir işyerinde kendimi geliştirmek için bir yol aramak oldu ve hiç başarıya ulaşamadım

9EV HANIMI OLMAK BANA GÖRE DEĞİL
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EV HANIMI OLMAK BANA GÖRE DEĞİL

Aktif kalmayı seven bir insanım ve evde çok fazla zaman geçirdim. Anne olmayı, eş olmayı, ev işleri yapmayı seviyorum ancak ev hanımı olmak bana göre değil. Kendimi geliştiremedim

10ONUN EVİ İSPANYA OLDU
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ONUN EVİ İSPANYA OLDU

Kızım doğduktan sonra önce bir evde yaşadık, 1 yıl sonra başka bir eve geçtik. Ancak kızımla İspanya'da çok fazla zaman geçirdik, onun evi bir anlamda İspanya da oldu(Sporx)

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