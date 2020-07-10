Fenerbahçe'den ayrılan Isla'nın eşi Gala Caldirola olay sözler! Gider gitmez...

İŞTE GALA CALDİROLA'NIN AÇIKLAMALARI Türkiye'den ayrılmak benim için çok zor olmadı. Aslında kızımın doğduğu ve çok fazla sevgimin olduğu bir ülke olmasına rağmen, orada kendimi çok geliştiremedim ve çok fazla arkadaşım, herhangi bir işim olmadı.