Fenerbahçe'den ayrılan Isla'nın eşi Gala Caldirola olay sözler! Gider gitmez...

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitmesi sebebiyle takımdan ayrılan Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2
Abone Ol
Gala Caldirola, Türkiye'den ayrıldığı için üzgün olmadığını söyledi ve yaşadıklarını anlattı.
3
Abone Ol
İŞTE GALA CALDİROLA'NIN AÇIKLAMALARI
Türkiye'den ayrılmak benim için çok zor olmadı. Aslında kızımın doğduğu ve çok fazla sevgimin olduğu bir ülke olmasına rağmen, orada kendimi çok geliştiremedim ve çok fazla arkadaşım, herhangi bir işim olmadı.
4
Abone Ol
AYRILMAK BENİM İÇİN ZOR OLMADI
Beni ülkeye bağlayacak herhangi bir şey yoktu. O yüzden ayrılmak benim için zor olmadı, çok mutluyum.
5
Abone Ol
DEĞİŞİKLİKLERİ SEVERİM
Değişiklikleri severim, sürekli aynı yerde kalmaktan hoşlanan bir insan değilim. Bizimle birlikte çalışan, bize yardımcı olan Apo'yu özleyeceğim
6
Abone Ol
Onunla harika bir ilişkimiz vardı ve ailesi de beni çok seviyordu. Küçük kızımın doğumunu, büyümesini gördüler. Baklavayı da özleyeceğim, çok güzeldi
7
Abone Ol
Türkiye'de annelik deneyimini yaşamak en güzel şeydi. Hamileliğimi yaşadım, yeni bir annenin tecrübesini gördüm. Bu benim yanıma aldığım en güzel anı oldu.
8
Abone Ol
HİÇ BAŞARIYA ULAŞAMADIM
3 yıl boyunca Türkiye'de yaşadığım en zor şey, bir işyerinde kendimi geliştirmek için bir yol aramak oldu ve hiç başarıya ulaşamadım
9
Abone Ol
EV HANIMI OLMAK BANA GÖRE DEĞİL
Aktif kalmayı seven bir insanım ve evde çok fazla zaman geçirdim. Anne olmayı, eş olmayı, ev işleri yapmayı seviyorum ancak ev hanımı olmak bana göre değil. Kendimi geliştiremedim
10
Abone Ol
ONUN EVİ İSPANYA OLDU
Kızım doğduktan sonra önce bir evde yaşadık, 1 yıl sonra başka bir eve geçtik. Ancak kızımla İspanya'da çok fazla zaman geçirdik, onun evi bir anlamda İspanya da oldu(Sporx)