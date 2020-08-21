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GeriFutbol Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk takıma veda etti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 19:55 | 

Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk takıma veda etti

Sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yapılan akşam antrenmanında takımdan ayrılan Alper Potuk, arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

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Duran top organizasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'da Fatih Karagümrük'le yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

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Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.

7ALPER POTUKA VEDA
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ALPER POTUK'A VEDA

Fenerbahçe'den ayrıldığı açıklanan futbolcu Alper Potuk, antrenman öncesi teknik heyet ve takım arkadaşlarına veda etti.

8Alper Potukun vedasından kareler
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Alper Potuk'un vedasından kareler

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