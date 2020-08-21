Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk takıma veda etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.Duran top organizasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'da Fatih Karagümrük'le yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.Fenerbahçe'den ayrıldığı açıklanan futbolcu Alper Potuk, antrenman öncesi teknik heyet ve takım arkadaşlarına veda etti.