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Futbol
Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 07:49, /

Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası!

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal ile yolların ayrılma ihtimaline karşı planını hazırladı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması durumunda yönetimin, kulübün eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi.

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Bu noktada gündeme gelen ilk isim Alex de Souza oldu.

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Ancak Alex’in, sezon ortası görev kabul etmeme ihtimalini dikkate alan yönetimde, Tuncay Şanlı-Emre Belözoğlu-Volkan Demirel üçlüsüyle sezonu tamamlama görüşü ortaya çıktı.

5ALEX TAKİPTE

ALEX TAKİPTE

Brezilya’da yaşayan Alex de Souza, Fenerbahçe’yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor.

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Güzel, takımının bütün maçlarını yerinde izleyerek Alex’e bilgi veriyor.

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Diğer taraftan Alanyaspor’da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

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İsmi sarı lacivertli ekiple anılan diğer isimler ise Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut.

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