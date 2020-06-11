Son Dakika | Fenerbahçe'den 5 imza birden! Yerli operasyonu...

MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR? 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da oynayan 21 yaşındaki sol kanat, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında oynadıktan sonra sezon başında 24Erzincanspor'a transfer oldu. Bu sezon Erzincan ekibiyle çıktığı 32 maçta 17 gol atan genç futbolcu, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.