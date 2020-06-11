Son Dakika | Fenerbahçe'den 5 imza birden! Yerli operasyonu...
Fenerbahçe'de herkesin gözü Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferindeyken gizli operasyon ortaya çıktı.
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Sezona şampiyonluk amacıyla başlayan ancak yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gözler şimdiden 2020-21 sezonuna çevrildi.
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Ligin sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde birçok değişiklik yapacak olan sarı-lacivertliler, teknik ekibe de takviyeler gerçekleştiriyor.
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Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu yardımcı antrenör olarak göreve getiren sarı-lacivertliler, altyapıyı da Tahir Karapınar'a emanet etti.
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Ligde kalan 8 maçta takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, gelecek sezondan itibaren altyapı koordinatörlüğü görevine başlayacak.
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İç transferde ise birçok oyuncusunu takımdan göndermeyi planlayan sarı-lacivertliler, Mauricio Isla ile yollarını resmen ayırırken, dış transferde de öncelik yerli transferine verildi.
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İlk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u takıma dahil ederek transfere hızlı bir giriş yapan Kanarya, genç ve gelecek vadeden isimlerin yanında tecrübeli ve yerli futbolcuları da takıma kazandırmak istiyor.
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Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Nuri Şahin, Alpaslan Öztürk ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerin transferi için sezon sonunda harekete geçecek.
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Fenerbahçe'de Finansal Fair Play ve corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan maddi kayıp nedeniyle yerli oyuncu arayışları sürerken, 5 ismin transferi için harekete geçildi.
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Kanarya'da Alanyaspor'dan Onur Bulut, Manisaspor'dan Bilal Budak, Bucaspor'dan Barış Tenşi, Belediye Derince Spor'dan Yiğitali Bayrak ve 24 Erzincanspor'dan Muhammed Kerem Aktürkoğlu listeye alındı.
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Sarı-lacivertli kurmaylar 5 isme de imza attırarak oyuncuları takıma kazandırmak istiyor.
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Bu oyuncular için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'nin 5 futbolcunun transferinde de imza aşamasına geldiği ileri sürüldü.
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ONUR BULUT KİMDİR?
16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'nın Werdohl kentinde dünyaya gelen Onur Bulut, futbola Werdohl altyapısında başladı. SF Oestrich-Iserlohn ve Bochum altyapılarında da forma giyen 26 yaşındaki sağ bek; Bochum, Freiburg ve E. Braunschweig formalarını terlettikten sonra sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu. Bu sezon Akdeniz ekibiyle başarılı bir performans gösteren Bulut, 23 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.
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BİLAL BUDAK KİMDİR?
7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Sezon başında Manisa ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Bilal'in kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
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YİĞİTALİ BAYRAK KİMDİR?
5 Mayıs 1996 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Yiğitali Bayrak, futbola Belediye Derince Spor altyapısında başladı. Kocaeli Demir ve Gölcükspor'da da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında yeniden Belediye Derince Spor'a döndü. Asıl mevkisi 10 numara olan Yiğitali, orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Bu sezon çıktığı 27 maçta 7 gol ve 14 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
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MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da oynayan 21 yaşındaki sol kanat, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında oynadıktan sonra sezon başında 24Erzincanspor'a transfer oldu. Bu sezon Erzincan ekibiyle çıktığı 32 maçta 17 gol atan genç futbolcu, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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BARIŞ TENŞİ KİMDİR?
12 Eylül 1996 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Barış Tenşi, futbola Bucaspor altyapısında başladı. 2015 yılında İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Buca kariyerinde çıktığı 55 maçta 4 gol attı. Barış'ın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (Sabah)