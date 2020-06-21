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GeriFutbol Volkan Demirel çılgına döndü, üzerine yürüdü!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 13:48,

Volkan Demirel çılgına döndü, üzerine yürüdü!

Emre Belözoğlu'na şok tepki! "Futbolcu musun yoksa..."

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Max Kruse, Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılmaya karar verirken, Fenerbahçe'ye tek taraflı sözleşmesini feshettiğini aktarmıştı.

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Sarı lacivertliler ise konuyu yargıya taşıyacağını ifade etmişti.

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Fenerbahçe ile olan sözleşmesini parasını alamadığı gerekçesi ile önceki gün fesheden Max Kruse ile ilgili her gün yeni bir detay çıkıyor.

4NARGİLE SKANDALININ PERDE ARKASI
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"NARGİLE" SKANDALININ PERDE ARKASI

Alman futbolcunun TFF'nin Riva tesislerinde yaptığı "nargile" skandalının perde arkasında büyük bir tartışma yaşandığı belirlendi.

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Riva kampında bir anda yangın alarmı çalınca çalışanlar büyük panik yaşamıştı. Alarmın nedeninin ise Kruse'nin odasında içtiği nargile olduğu ortaya çıkınca da skandal patlak vermişti.

6VOLKAN DEMİREL, KRUSENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
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VOLKAN DEMİREL, KRUSE'NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Fenerli kurmaylar büyük tepki gösterirken Kruse ile direkt olarak tartışan kişinin Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı.

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Volkan'ın sözlerine Kruse'nin de karşılık verdiği öğrenildi.

8SEN HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUN
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SEN HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUN!

Volkan Demirel'in Alman futbolcuya, "Bu kadar gamsızlık fazla oluyor. Sen hangi dünyada yaşıyorsun" diye çıkıştığı, tartışmanın büyüdüğü ve Volkan'ın çok zor sakinleştirildiği öğrenildi.

9KRUSEDEN EMRE: FUTBOLCU MUSUN, YÖNETİCİ Mİ
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KRUSE'DEN EMRE: FUTBOLCU MUSUN, YÖNETİCİ Mİ?

Yaşanan olayın ardından futbolun başına getirilen kaptan Emre Belözoğlu'ndan da uyarılar alan Kruse, Emre'ye "Futbolcu musun yoksa yönetici mi" diye karşılık vermişti.

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Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse'nin bu hamlesi sürpriz olmadı.

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Fener'e imza atmadan önce kumar sorunuyla gündeme gelen Kruse'nin ayrılığının başlangıcı ise nargileden oldu. (Takvim)

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