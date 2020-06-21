Volkan Demirel çılgına döndü, üzerine yürüdü!

Max Kruse, Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılmaya karar verirken, Fenerbahçe'ye tek taraflı sözleşmesini feshettiğini aktarmıştı.Sarı lacivertliler ise konuyu yargıya taşıyacağını ifade etmişti.Fenerbahçe ile olan sözleşmesini parasını alamadığı gerekçesi ile önceki gün fesheden Max Kruse ile ilgili her gün yeni bir detay çıkıyor.Alman futbolcunun TFF'nin Riva tesislerinde yaptığı nargile skandalının perde arkasında büyük bir tartışma yaşandığı belirlendi.Riva kampında bir anda yangın alarmı çalınca çalışanlar büyük panik yaşamıştı. Alarmın nedeninin ise Kruse'nin odasında içtiği nargile olduğu ortaya çıkınca da skandal patlak vermişti.Fenerli kurmaylar büyük tepki gösterirken Kruse ile direkt olarak tartışan kişinin Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı. Volkan'ın sözlerine Kruse'nin de karşılık verdiği öğrenildi.Volkan Demirel'in Alman futbolcuya, Bu kadar gamsızlık fazla oluyor. Sen hangi dünyada yaşıyorsun diye çıkıştığı, tartışmanın büyüdüğü ve Volkan'ın çok zor sakinleştirildiği öğrenildi.Yaşanan olayın ardından futbolun başına getirilen kaptan Emre Belözoğlu'ndan da uyarılar alan Kruse, Emre'ye Futbolcu musun yoksa yönetici mi diye karşılık vermişti.Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse'nin bu hamlesi sürpriz olmadı. Fener'e imza atmadan önce kumar sorunuyla gündeme gelen Kruse'nin ayrılığının başlangıcı ise nargileden oldu. (Takvim)