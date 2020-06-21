Volkan Demirel çılgına döndü, üzerine yürüdü!

SEN HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUN! Volkan Demirel'in Alman futbolcuya, "Bu kadar gamsızlık fazla oluyor. Sen hangi dünyada yaşıyorsun" diye çıkıştığı, tartışmanın büyüdüğü ve Volkan'ın çok zor sakinleştirildiği öğrenildi.