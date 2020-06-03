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GeriFutbol Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdular! Yeni adresi şaşırttı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 22:48,

Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdular! Yeni adresi şaşırttı

Fenerbahçe'de sezon sonunda yaşanacak ilk ayrılığı duyurdular.

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken gelecek sezon için kadro planlaması da tüm hızıyla devam ediyor.

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Yeni sezondan itibaren sportif direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu'nun tam yetkiyle yürüttüğü transfer operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

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Sarı-lacivertli kulüpte sol bek bölgesi için transfer çalışmaları devam ederken gündeme Caner Erkin ve Filip Novak gibi isimler denk gelmişti.

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Ancak Fenerbahçe'nin sağ bek bölgesinde de bir eksilme yaşancağı belirtiliyor.

5İPLER TAMAMEN KOPTU
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İPLER TAMAMEN KOPTU

Devre arası kampında ismi Arjantin ekibiyle anılmaya başlandığından bu yana tavırları değişen, yönetimden izinsiz karantinadaki eşinin yanına giden Şilili yıldız ile ipler tamamen koptu.

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Mauricio Isla, sarı lacivertlilerden ayrılmak için artık gün sayıyor.

7İMZALAR AN MESELİ
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İMZALAR AN MESELİ

Arjantin basınında yer alan haberde Isla'nın, yeni takımıyla müzakerelerde son aşamaya geldiği ve resmi imzayı atmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

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Isla'nın bir süredir Universidad de Chile ile müzakere etmesine karşın tercihi Boca Juniors'tan yana kullandığı bilgisi verildi.

9PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
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PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Şilili futbolcunun Boca Juniors ile prensip anlaşmasına vardığı ve kısa süre içerisinde bu anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

10TERCİHİ ŞAŞKINLIK YARATTI
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TERCİHİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Isla'nın sık sık Universidad de Chile'de forma giymek istemesini açıklamasına rağmen Boca Juniors ile anlaşmasının Şili'de şaşkınlık yarattığı vurgulandı.

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