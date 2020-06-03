Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı duyurdular! Yeni adresi şaşırttı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken gelecek sezon için kadro planlaması da tüm hızıyla devam ediyor.Yeni sezondan itibaren sportif direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu'nun tam yetkiyle yürüttüğü transfer operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.Sarı-lacivertli kulüpte sol bek bölgesi için transfer çalışmaları devam ederken gündeme Caner Erkin ve Filip Novak gibi isimler denk gelmişti.Ancak Fenerbahçe'nin sağ bek bölgesinde de bir eksilme yaşancağı belirtiliyor. Devre arası kampında ismi Arjantin ekibiyle anılmaya başlandığından bu yana tavırları değişen, yönetimden izinsiz karantinadaki eşinin yanına giden Şilili yıldız ile ipler tamamen koptu.Mauricio Isla, sarı lacivertlilerden ayrılmak için artık gün sayıyor.Arjantin basınında yer alan haberde Isla'nın, yeni takımıyla müzakerelerde son aşamaya geldiği ve resmi imzayı atmasının an meselesi olduğu kaydedildi.Isla'nın bir süredir Universidad de Chile ile müzakere etmesine karşın tercihi Boca Juniors'tan yana kullandığı bilgisi verildi.Şilili futbolcunun Boca Juniors ile prensip anlaşmasına vardığı ve kısa süre içerisinde bu anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.Isla'nın sık sık Universidad de Chile'de forma giymek istemesini açıklamasına rağmen Boca Juniors ile anlaşmasının Şili'de şaşkınlık yarattığı vurgulandı.