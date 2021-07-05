Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! İlk antrenmanda...

KISA SÜRELİ TOPLANDI YAPILDI Portekizli teknik adam, antrenman öncesinde futbolcularla sahada kısa süreli toplantı yaptı. Ardından topla ısınma ile başlayan antrenman, dar alanda minyatür kaleli oyun ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.