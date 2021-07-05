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Spor Arena
Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 19:13 | 

Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! İlk antrenmanda...

Fenerbahçe'de bir kez daha yollarını birleştiren Teknik Direktör Vitor Pereira, Topuk Yaylası Tesislerindeki ilk antrenmanda oyuncularıyla birebir ilgilendi.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını, 5 yıl sonra kulübe dönen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirdi.

2DÜZCE TOP BAŞI YAPILDI

DÜZCE TOP BAŞI YAPILDI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe, burada topbaşı yaptı.

315 DAKİKA BASINA AÇIK

15 DAKİKA BASINA AÇIK

Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Vitor Pereia yönetimindeki ilk antrenmanının 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

4KISA SÜRELİ TOPLANDI YAPILDI

KISA SÜRELİ TOPLANDI YAPILDI

Portekizli teknik adam, antrenman öncesinde futbolcularla sahada kısa süreli toplantı yaptı. Ardından topla ısınma ile başlayan antrenman, dar alanda minyatür kaleli oyun ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

5AĞRILARI BULUNAN DİRAR KATILMADI

AĞRILARI BULUNAN DİRAR KATILMADI

Sarı-lacivertli ekipte, milli takımlarda bulunan yerli oyuncuların çarşamba günü takıma dahil olacakları, yabancı oyuncuların ise daha sonrasında kampa katılacağı öğrenildi. Öte yandan hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar da idmana katılmadı.

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Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

7PEREIRA 5 YARDIMCISI İLE GELDİ

PEREIRA 5 YARDIMCISI İLE GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yardımcısı ile takımın başında yer aldı.

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Pereira, yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio ile Topuk Yaylası'nda takımla ilk antrenmanına çıktı.

9VOLKAN DEMİREL İZİNLİ

VOLKAN DEMİREL İZİNLİ

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, Topuk Yaylası kampında yer almadı.

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Özel sebeplerden dolayı izin alan Volkan Demirel'in ilerleyen günlerde kampa geleceği ifade edildi.

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İşte Fenerbahçe'nin antrenmanından objektiflere yansıyanlar

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