Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! 20 milyon euroya...

Süper Lig'de son dönemde alınan sonuçlar sebebiyle Ersun Yanal ile yollarını ayırmak zorunda kalan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi dikkat çekmeye devam ediyor.
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Muriqi, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda Bundesliga'da oynamaya sıcak baktığını ancak şu an tamamen Fenerbahçe'ye odaklandığını dile getirmişti.
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Kosovalı golcü, "İngiltere ile burası arasında büyük bir tempo farkı olduğu için nasıl olur emin değilim. Bundesliga’da tabii isterim ama şu an aklım sadece Fenerbahçe’de başarıya odaklanmakta" ifadelerini kullanmıştı.
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Vedat'ın eşi Edibe Muriqi ise "Ben hep İstanbul’da kalmak istiyorum artık. Yurt dışından izlemeye geldiklerinde ben hep ‘ne olur gitmeyelim’ diyorum. Çünkü çok seviyorum ve çok rahatım insanlar ve dil açısından" şeklinde konuşmuştu.
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Bu açıklamalara karşın İtalya basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta 15 gol ve 6 asistle oynayan Muriqi'e yeni talip çıktı.
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Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare'nin Muriqi'nin performansını uzun süredir takip ediyor.
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SEZON SUNUNDA PAZARLIK
Çizme'de büyük bir çıkış gösteren ve aklıcı transfer politikasıyla gelecek için umut veren Lazio'nun Chelsea'den Giroud'u düşündüğü ancak Muriqi için sezon sonunda ciddi bir pazarlığa girişileceği yazıldı
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Vedat Muriqi için özellikle Tottenham'ın da isminin geçtiği ancak Igli Tare'nin bonservis bedelinde anlaşılması durumunda bu transferi noktalamak istediği vurgulandı
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Ayrıca Lazio'nun sarı-lacivertlileri ikna etmek için bonservis bedeli olarak 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.