Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! 20 milyon euroya...

Vedat'ın eşi Edibe Muriqi ise "Ben hep İstanbul’da kalmak istiyorum artık. Yurt dışından izlemeye geldiklerinde ben hep ‘ne olur gitmeyelim’ diyorum. Çünkü çok seviyorum ve çok rahatım insanlar ve dil açısından" şeklinde konuşmuştu.