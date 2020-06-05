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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de transferi Emre Belözoğlu bitiriyor! Maaşı bile belli oldu...
GeriFutbol Fenerbahçe'de transferi Emre Belözoğlu bitiriyor! Maaşı bile belli oldu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 07:59,

Fenerbahçe'de transferi Emre Belözoğlu bitiriyor! Maaşı bile belli oldu...

Fenerbahçe'de yeni sezondan itibaren sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, yılın transferini bitirdi. Ali Koç'tan özel izin alan Belözoğlu, yıldız oyuncunun maaşını kendisine iletti.

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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe alınan kötü sonuçların ardından yarışın uzağında kalmış ve tüm planlar gelecek sezona göre yapılmaya başlanmıştı.

2SICAK SAATLER
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SICAK SAATLER

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.

3KESENİN AĞZI AÇILDI
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KESENİN AĞZI AÇILDI

Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Kanarya'da yıldız futbolcu için kesenin ağzı açıldı.

4BİZZAT ARADI
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BİZZAT ARADI

Emre Belözoğlu yıldız futbolcuya alacağı ücreti bizzat arayarak bildirdi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

56 YILLIK KUPA HASRETİ
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6 YILLIK KUPA HASRETİ

Fenerbahçe 2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.

6ÇİFTE OPERASYON
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ÇİFTE OPERASYON

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.

7DEVREYE GİRDİ
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DEVREYE GİRDİ

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu da transfer için bizzat devrede.

8İRFAN CAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI
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İRFAN CAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehirli İrfan Can için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı.

923 MİLYON TL MAAŞ
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23 MİLYON TL MAAŞ

Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında açıkladığı 2.2 milyon euro'luk maksimum rakam 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon euro seviyesine çekildi.

10GİRİŞİMLER HIZLANDI
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GİRİŞİMLER HIZLANDI

Başakşehir'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında olan başarılı orta saha için girişimler hızlandırıldı.

11GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ FAKTÖRÜ
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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ FAKTÖRÜ

Dört yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgileniyor.

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SIK SIK ARIYOR

Sportif direktörlüğe hazırlanan Belözoğlu, İrfan Can ile de sık sık görüşüyor.

13SEZON SONUNU BEKLEYELİM
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"SEZON SONUNU BEKLEYELİM"

Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından "Sezon sonunu bekleyelim" yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.

14ALİ KOÇ BÜTÇEYİ YÜKSELTTİ
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ALİ KOÇ BÜTÇEYİ YÜKSELTTİ

Koç'un, "İrfan Can için maaş skalamızı 3 milyon euro'ya çıkarabiliriz" sözleri üzerine Emre'nin, durumu İrfan Can'a ilettiği kaydedildi.

15AVRUPA İHTİMALİ VAR
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AVRUPA İHTİMALİ VAR

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Başakşehir'deki gelişimini tamamladığını düşünen İrfan Can'ın, yurt dışı seçeneği gerçekleşmezse seneye Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. (Takvim)

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