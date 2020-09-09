Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de ters köşe ve piyango! Acun Ilıcalı derken...
Süper Lig'in başlamasına sadece iki gün kala Fenerbahçe'de oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor...
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Bankalar Birliği anlaşmasının detaylarını görüşüp lisans sorunnu aşmaya çalışan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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TİSSERAND GELİYOR
Stoperde ve forvette arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Wolsburg'un savunma oyuncusu Marcel Tisserand için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.
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Ufak pürüzlerin ardından Fransız asıllı Kongolu stoper Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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ADAY ÇOK AMA
Forvette ise Cavani, Kalinic gibi isimler gündeme geliyor fakat Fenerbahçe, bu bölge için henüz net bir karar verebilmiş değil.
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ZATSHUAYİ RADARDA
Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia ediliyor.
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak oyuncular konusu da sıcak.
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ACUN ILICALI TALİP OLDU, İŞLER DEĞİŞTİ
2019 yılının devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Zajc için Fenerbahçe, Empoli kulübüne 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis ödemişti.
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Televizyoncu Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard Fenerbahçe'nin kendisine uygun şartlarda kulüp bulmaya çalıştığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a resmen talip olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
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SATIŞTAN PAY İDDİASI
Zajc için Fenerbahçe'ye yapılan teklifin ne olduğu açıklanmamış; ancak Hollanda ekibinin Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan da pay vermeyi teklif ettiği de iddialar arasındaydı.
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Daha önce de Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer eden Hollanda ekibi Zajc için yaptığı transfer teklifinin ardından Fenerbahçe yönetiminden cevap bekliyordu ancak işler değişti.
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FENERBAHÇE'YE PİYANGO
Hem Sky Sports hem de İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sarı-lacivertli formayı giyen Zacj'a Serie A'dan önemli bir teklif var.
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Üstelik bu teklif ve olası satışla birlikte Fenerbahçe'nin de kasasına ciddi bir para miktar girecek.
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Serie A takımlarından Genoa'nın Zajc'ı transfer etmek istediği öne sürüldü. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama seçeneği masada.
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3 MİLYON EURO KASAYA
Haberde, Zajc'ın satın alma opsiyonunun 3 milyon Euro civarında bir anlaşmayla alınmaya çalışılacağı aktarıldı. Zajc, geçen sezon Fenerbahçe'de 17 maçta 2 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Futbolcu, ilk geldiği sezonda ise 10 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.