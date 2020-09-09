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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de ters köşe ve piyango! Acun Ilıcalı derken...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 09:59 | 

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de ters köşe ve piyango! Acun Ilıcalı derken...

Süper Lig'in başlamasına sadece iki gün kala Fenerbahçe'de oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor...

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Bankalar Birliği anlaşmasının detaylarını görüşüp lisans sorunnu aşmaya çalışan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2TİSSERAND GELİYOR
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TİSSERAND GELİYOR

Stoperde ve forvette arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Wolsburg'un savunma oyuncusu Marcel Tisserand için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

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Ufak pürüzlerin ardından Fransız asıllı Kongolu stoper Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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ADAY ÇOK AMA

Forvette ise Cavani, Kalinic gibi isimler gündeme geliyor fakat Fenerbahçe, bu bölge için henüz net bir karar verebilmiş değil.

5ZATSHUAYİ RADARDA
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ZATSHUAYİ RADARDA

Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia ediliyor.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak oyuncular konusu da sıcak.

7ACUN ILICALI TALİP OLDU, İŞLER DEĞİŞTİ
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ACUN ILICALI TALİP OLDU, İŞLER DEĞİŞTİ

2019 yılının devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Zajc için Fenerbahçe, Empoli kulübüne 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis ödemişti.

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Televizyoncu Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard Fenerbahçe'nin kendisine uygun şartlarda kulüp bulmaya çalıştığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a resmen talip olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

9SATIŞTAN PAY İDDİASI
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SATIŞTAN PAY İDDİASI

Zajc için Fenerbahçe'ye yapılan teklifin ne olduğu açıklanmamış; ancak Hollanda ekibinin Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan da pay vermeyi teklif ettiği de iddialar arasındaydı.

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Daha önce de Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer eden Hollanda ekibi Zajc için yaptığı transfer teklifinin ardından Fenerbahçe yönetiminden cevap bekliyordu ancak işler değişti.

11FENERBAHÇEYE PİYANGO
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FENERBAHÇE'YE PİYANGO

Hem Sky Sports hem de İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sarı-lacivertli formayı giyen Zacj'a Serie A'dan önemli bir teklif var.

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Üstelik bu teklif ve olası satışla birlikte Fenerbahçe'nin de kasasına ciddi bir para miktar girecek.

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Serie A takımlarından Genoa'nın Zajc'ı transfer etmek istediği öne sürüldü. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama seçeneği masada.

143 MİLYON EURO KASAYA
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3 MİLYON EURO KASAYA

Haberde, Zajc'ın satın alma opsiyonunun 3 milyon Euro civarında bir anlaşmayla alınmaya çalışılacağı aktarıldı. Zajc, geçen sezon Fenerbahçe'de 17 maçta 2 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Futbolcu, ilk geldiği sezonda ise 10 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.

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