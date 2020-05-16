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GeriFutbol Fenerbahçe'de teknik direktör şifresi çözüldü! Teklifi reddetti ve Abdullah Avcı...
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Haber Giriş: 16 Mayıs 2020 - 12:44,

Fenerbahçe'de teknik direktör şifresi çözüldü! Teklifi reddetti ve Abdullah Avcı...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi...

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

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Sarı lacivertliler, 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan lig öncesi yerli ve yabancı birçok isimle görüşmelere başladı. Başkan Koç, "Bir teknik adamla neredeyse anlaşmamıza rağmen EURO 2020'nin 1 sene ertelenmesiyle son anda iptal oldu" dedi.

3VİRÜS, PLANLARI BOZDU
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VİRÜS, PLANLARI BOZDU

Başkanın bu açıklamasında işaret ettiği ismin Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu belirtiliyor...

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Hırvatistan ile 2020 Avrupa Şampiyonası'nı tamamlamak isteyen Dalic'in Fenerbahçe'ye gelme durumu şampiyonanın koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenmesiyle iptal oldu.

5TARİHİ BİLMELİ, LİDER-TEKNOLOJİK OLMALI
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TARİHİ BİLMELİ, LİDER-TEKNOLOJİK OLMALI

Koç, bir üyenin Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi talebi hakkında, "Hocanın bir nebze aidiyet duygusunun olması gerekiyor. Baktığımız kriterlerden biri bu Yerli ve yabancı hocalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe tarihini bilen hocaların olması da bizim için çok önemli. Görüşlerine katılıyorum. Fenerbahçe'yi, rakipleri, sistemin nasıl çalıştığını da bilmek gerek. Gençleri oynatmak önemli. Farklı oyun formatlarını oynatmış olmak önemli. Soyunma odası liderliği, teknolojinin kullanımı çok önemli. Belki şu an takım çalıştıran birini beklemek de fayda sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

6EROL BULUT ÖN PLANDA AMA...
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EROL BULUT ÖN PLANDA AMA...

Bu açıklamanın ardından Ali Koç'un işaret ettiği isimler de netleşti. Koç, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Erol Bulut'u ön planda tutuyor ama açıklamalar ışığında bir başka önemli aday daha var.

7YABANCI OLARAK BJELİCA
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YABANCI OLARAK BJELİCA

Görüşme yapılan ilk isimlerden Hırvat teknik adam Nenad Bjelica tarife uyan yabancı teknik direktör olarak göze çarpıyor ama...

8YENİDEN AVCI
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YENİDEN AVCI

Koç'un "Fenerbahçe'yi, rakipleri, sistemin nasıl çalıştığını da bilmek gerek. Gençleri oynatmak önemli. Farklı oyun formatlarını oynatmış olmak önemli. Soyunma odası liderliği, teknolojinin kullanımı çok önemli." sözleri sonrası Abdullah Avcı ismi bir kez daha belirdi.

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Geçtiğimiz sezon da Abdullah Avcı'yı istediği bilinen Ali Koç'un bu üç teknik direktörden birini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

10MİLLİ TAKIMI REDDETTİ
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MİLLİ TAKIMI REDDETTİ

Azerbaycan Milli Takımı'nın teklifini reddeden Avcı'nın da sarı lacivertli kulübe sıcak baktığı ifade edildi.

11FENERBAHÇE İÇİN Mİ
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FENERBAHÇE İÇİN Mİ?

Hatta Avcı'nın milli takım görevini kabul etmeme nedenlerinden birinin de bu beklenti olduğu belirtiliyor.

12BELÖZOĞLU DA İSTİYOR
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BELÖZOĞLU DA İSTİYOR

Fenerbahçe'nin gelecek sezonki sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun da Abdullah Avcı'yı takımın başında görmek istediği biliniyor. 

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Belözoğlu, Başakşehir'de forma giydiği dönemden hocası olan Avcı'yı ön planda tutarken yönetimin öncelikli tercihinin ise Erol Bulut olduğu ifade ediliyor.

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Süleyman Arat: 'Fenerbahçe farklı bir isimle anlaşabilir'

Muhabiri Süleyman Arat, sarı-lacivertlilerdeki teknik direktör arayışında sıcaklığını korurken çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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