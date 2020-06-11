KarapÄ±nar'Ä±n hoca olmasÄ± taraftarlarÄ±n tepkisine neden oldu. KarapÄ±nar'Ä±n son olarak 2017-18 yÄ±lÄ±nda Konyaspor'da yardÄ±mcÄ± hocalÄ±k gÃ¶revi yaptÄ±ÄŸÄ± ve 2 yÄ±ldÄ±r da saha iÃ§inden uzak kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.