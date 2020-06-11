FenerbahÃ§e'de sezonun kalan 8 haftasÄ±nda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda Tahir KarapÄ±nar olacak.
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AltyapÄ± koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen Pro-lisanslÄ± Tahir KarapÄ±nar'Ä±n teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kÄ±smÄ±nda sahada olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan FenerbahÃ§e'de hedef, TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ± kazanmak ve Avrupa biletini alabilmek.
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TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na teknik direktÃ¶r olarak pro-lisans sahibi bir teknik adam Ã§Ä±karmak zorunda olan FenerbahÃ§e tercihini KarapÄ±nar'dan yana kullandÄ±.
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Tahir KarapÄ±nar kararÄ±nda Emre BelÃ¶zoÄŸlu etikili olurken; Pro-lisans sahibi Serdar Dayat'Ä±n ise kulÃ¼pteki gÃ¶revine son verildi.
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Futbol akademi altyapÄ± koordinatÃ¶rÃ¼ olarak gÃ¶revine getirilen KarapÄ±nar iÃ§in, "Sezonun kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Futbol A TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n teknik heyeti ile birlikte sahaya Ã§Ä±kacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
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KarapÄ±nar'Ä±n hoca olmasÄ± taraftarlarÄ±n tepkisine neden oldu. KarapÄ±nar'Ä±n son olarak 2017-18 yÄ±lÄ±nda Konyaspor'da yardÄ±mcÄ± hocalÄ±k gÃ¶revi yaptÄ±ÄŸÄ± ve 2 yÄ±ldÄ±r da saha iÃ§inden uzak kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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Tahir KarapÄ±nar futboldan uzak kaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ä°zmir Gazetesi'nde spor yazÄ±larÄ± yazdÄ±.
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TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda idmanlara Ã§Ä±kan KarapÄ±nar'Ä±n maaÅŸÄ± da belli oldu. Sabah'Ä±n haberine gÃ¶re; Tahir KarapÄ±nar sarÄ± lacivertli kulÃ¼pten aylÄ±k 20 bin TL kazanacak.
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Ã–te yandan FenerbahÃ§e'nin geÃ§ici bir teknik direktÃ¶r getirmesi Erol Bulut iddialarÄ±nÄ± da gÃ¼Ã§lendirdi.Â
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FenerbahÃ§e'de yÃ¶netimin kalan 8 haftayÄ± KarapÄ±nar ile tamamlayÄ±p Bulut'u yeni sezonda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirmesi bekleniyor.