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GeriFutbol Fenerbahçe'de son dakika | Ze Luis ve Samatta derken Erol Bulut'u yıkan transfer
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 16:36 | 

Fenerbahçe'de son dakika | Ze Luis ve Samatta derken Erol Bulut'u yıkan transfer

Forvet konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'u yıkan bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

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Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2ZE LUIS VE CISSE DE LİSTEDE
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ZE LUIS VE CISSE DE LİSTEDE

Sarı-Lacivertliler'in son olarak Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta ile her konuda anlaştığı iddia edilmişti.

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Fenerbahçe'nin Samatta dışında Portolu Ze Luis ve Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse ile de görüşmeler yaptığı biliniyor.

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Forvet transferi adına arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

5MOSTAFA MOHAMED İDDİASI
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MOSTAFA MOHAMED İDDİASI

Sarı-Lacivertliler, Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen 'buldozer' lakaplı Mostafa Mohamed için harekete geçti. Hatta Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına bir teklifte bulunduğu da aktarıldı.

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France Football'dan Nabil Djellit'in haberine göre Fenerbahçe'nin forvet transferi adına listesinde iki isim öne çıkıyor. Biri Aston Villa'nın golcüsü Mbwana Samatta iken diğeri ise Zamalek'ten Mostafa Mohamed...

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Eksiksiz bir forvet olarak tanımlanan Mohamed'in lakabı ise haberde 'Nil kıyılarındaki buldozer' olarak aktarılmakta.

8FENERBAHÇENİN TEKLİFİNE RET
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FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE RET

Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin kulübü Zamalek'e ilk olarak 2.5 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı fakat bunun reddedildiği belirtildi.

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Mısır ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için 3-4 milyon Euro düzeyinde bir teklif beklediği aktarılmakta.

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Zamalek altyapısından yetişen, kiralık olarak Tanta ve Gaish formaları da giyen Mohamed, Mısır Premier Ligi'nde çıktığı 92 maçta 30 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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Mısır Milli Takımı'na da yükselen oyuncu şu ana kadar ülkesi forması altında 2 maça çıktı.

12LIMNIOS DA ELDEN KAÇTI
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LIMNIOS DA ELDEN KAÇTI

Bu arada Erol Bulut'a Fenerbahçe'ye getirmek istediği Dimitrios Limnios'tan da kötü haber geldi.

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22 yaşındaki Yunan kanat oyuncusu tercihini Alman ekibi Köln'den yana kullandı.

143.3 MİLYON EURO BONSERVİS
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3.3 MİLYON EURO BONSERVİS

Köln Kulübü, Limnios ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Alman ekibi bu transfer için PAOK'a bonservis bedeli olarak 3.3 milyon euro ödedi.

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