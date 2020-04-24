Fenerbahçe'de son dakika transfer bombasÄ±! Gomis onayÄ± verdi ve...
FenerbahÃ§e'de yeni sezon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼rken ortaya sÃ¼rpriz bir iddia atÄ±ldÄ±
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TÃ¼rkiye'de son olarak Galatasaray formasÄ± giyen Bafetimbi Gomis onayÄ± verdi, FenerbahÃ§e yÄ±ldÄ±z futbolcunun transferi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...
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FenerbahÃ§e corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle lige verilen arada transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.Â
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HATA LÃœKSÃœ YOK
Bu sezon ÅŸampiyonluÄŸun uzaÄŸÄ±nda kalan sarÄ±-lacivertlilerde tÃ¼m planlar gelecek sezona gÃ¶re yapÄ±lÄ±yor. SarÄ±-lacivertliler bu baÄŸlamda ÅŸampiyonluÄŸa oynayacak bir takÄ±m kurmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±.Â
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GOMÄ°S Ä°LE Ä°LETÄ°ÅžÄ°ME GEÃ‡TÄ°
SarÄ±-lacivertlilerde gÃ¼ndeme gelen son isim ise transfer iÃ§in hevesli gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. YÄ±ldÄ±z futbolcu TÃ¼rkiye ile ilgili bilgi almak iÃ§in Bafetimbi Gomis ile iletiÅŸime geÃ§ti.
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GIOVINCO BOMBASI
Yeni sezonun kadro planlamasÄ±nÄ± ÅŸimdiden yapmaya baÅŸlayan FenerbahÃ§e'de bomba bir isim gÃ¼ndeme geldi. SarÄ±-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyad'da forma giyen 33 yaÅŸÄ±ndaki Ä°talyan golcÃ¼ Sebastian Giovinco'nun peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Ä°LK TEMAS
Ä°talya'da yayÄ±n yapan TuttomercatoWeb'de yer alan habere gÃ¶re sarÄ±-lacivertli kulÃ¼p, Al Hilal'de mutsuz olduÄŸu bilinen Ä°talyan yÄ±ldÄ±z Sebastian Giovinco ile ilk temasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
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Bir dÃ¶nem Ä°talya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ã¶nemli yeteneklerinden olan Giovinco'nun F.BahÃ§e'nin ilgisinden memnun olduÄŸu bildirildi.Â
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BAFETIMBI GOMIS'E TÃœRKÄ°YE'YÄ° SORDU
Giovinco, G.Saray'daki baÅŸarÄ±lÄ± kariyerinin ardÄ±ndan Arabistan'Ä±n yolunu tutan FransÄ±z golcÃ¼ Bafetimbi Gomis ile birlikte Al Hilal'de oynuyor. YÄ±ldÄ±z futbolcunun FenerbahÃ§e'den teklif gelir gelmez arkadaÅŸÄ±nÄ± arayÄ±p TÃ¼rkiye hakkÄ±nda bilgi aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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'Ä°STANBUL BÃœYÃœLEYÄ°CÄ°'
Gomis'in "Kariyerimin en gÃ¼zel gÃ¼nlerini Ä°stanbul'da geÃ§irdim. GerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼leyici bir ÅŸehir" sÃ¶zleri Ã¼zerine Ä°talyan yÄ±ldÄ±zÄ±n F.BahÃ§e'yi daha ciddi ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Futbolcunun menajeri ve kendisiyle temaslarÄ±n devam ettiÄŸi, corona virÃ¼sÃ¼ pandemisinin etkileri geÃ§tikten sonra yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
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Futbola Juventus alt yapÄ±sÄ±nda baÅŸlayan Giovinco, adeta bir kupa koleksiyoneri... Juve ile 3 lig, 1 kupa, 2 sÃ¼per kupa kazanan Atom KarÄ±nca, ABD'de formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Toronto ile 1 MLS, 1 MLS KupasÄ±, 3 Kanada KupasÄ± kazandÄ±. 2014-15'te MLS'nin gol kralÄ± ve en deÄŸerli oyuncusu seÃ§ildi. GeÃ§en sezon da Al Hilal ile Asya Åžampiyonlar Ligi'ni kazandÄ±.