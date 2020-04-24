Futbola Juventus alt yapÄ±sÄ±nda baÅŸlayan Giovinco, adeta bir kupa koleksiyoneri... Juve ile 3 lig, 1 kupa, 2 sÃ¼per kupa kazanan Atom KarÄ±nca, ABD'de formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Toronto ile 1 MLS, 1 MLS KupasÄ±, 3 Kanada KupasÄ± kazandÄ±. 2014-15'te MLS'nin gol kralÄ± ve en deÄŸerli oyuncusu seÃ§ildi. GeÃ§en sezon da Al Hilal ile Asya Åžampiyonlar Ligi'ni kazandÄ±.