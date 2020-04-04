Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 09:58,
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör kararı! Duyurdular...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen arada yönetim, teknik direktör konusunu netleştirmek için girişimlerde bulunuyor. İspanya basınından Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Corona virüsü salgın nedeniyle bu sezon ile yeni sezon arasındaki süre kısalacak. Yönetim bu nedenle bir an önce yeni teknik adamı getirip, şimdiden takımla uyum sağlamasını istiyor. Ancak koronavirüs, özellikle yabancı adaylar konusunda eli kolu bağlıyor.
HÜSEYİN EROĞLU EN UYGUN ADAY
Fenerbahçe Yönetimi’nin takımı bir an önce yeni teknik adama emanet etme isteğine en uygun adayların başında Hüseyin Eroğlu geliyor. Başkan Koç’un, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile de iyi ilişkileri var. Ayrıca genç çalıştırıcının Altınordu ile şu anda ligde bir iddiası bulunmuyor.
TEK HANDİKAPI VAR...
Eroğlu’nun özellikle altyapıyı kullanmadaki başarısı, birçok potansiyelli gence sahip olan Fenerbahçe açısından önemli bir avantaj. 47 yaşındaki hocayla ilgili en ciddi soru işareti ise Süper Lig’de takım çalıştırmamış olması.
EROL BULUT İÇİN YENİ TEKLİF
Erol Bulut, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri. Ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı. Alanya’nın ligde ve kupada iddiasını sürdürmesi, Bulut’un hemen takımın başına getirilmesi konusunda yönetimin işini güçleştiriyor. Yine de genç teknik adam için ilk resmi girişimin kısa sürede yapılması bekleniyor.
Ali Koç, yakın ilişki içinde olduğu Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ikna etmeye çalışacak. Çavuşoğlu’nun onay vermesi halinde, Bulut’a hemen imza attırılması bekleniyor.
İSPANYA BASINI YAZDI: MARCELİNO
İspanya basını, Fenerbahçe'nin Marcelino ile görüştüğünü yazdı. İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez ülkesi dışına çıkmaya hazır olduğunu, yurt dışından güzel teklifler aldığını söyledi. İspanyol basını bu tekliflerden birinin Fenerbahçe’ye ait olduğunu öne sürdü.
MARCELİNO İSTEKLİ AMA ZOR! SEBEP: SALGIN
Ancak Marcelino’yu bu sezon getirmek, koronavirüs salgını nedeniyle zor. Türkiye’ye İspanya’dan uçuşlar yasak. Bu konuda özel izin alınsa bile başarılı çalıştırıcı ve ailesini şu anki ortamda ikna etmek kolay değil. Eğer bu sezon için teknik adam bulunamazsa, yeni sezonda Marcelino en büyük aday olabilir.
Ülke basınına konuşan ve Di Francesco, "Her türlü yeni tecrübeye açığım. Türkiye'den bir kulüpten ve bazı milli takımlardan teklif aldım." ifadelerini kullandı.
BİR DİĞER ADAY KOŞUKAVAK
Fenebahçe'nin teknik direktör adaylarından bir diğeri ise Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Koşukavak ile görüşülmüş ancak Altay'ın TFF 1. Lig'de iddialı bir konumda olması sebebiyle görüşmeler sezon sonuna ertelenmişti.
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