Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör kararı! Duyurdular...

EROL BULUT İÇİN YENİ TEKLİF Erol Bulut, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri. Ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı. Alanya’nın ligde ve kupada iddiasını sürdürmesi, Bulut’un hemen takımın başına getirilmesi konusunda yönetimin işini güçleştiriyor. Yine de genç teknik adam için ilk resmi girişimin kısa sürede yapılması bekleniyor.