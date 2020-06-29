Anlaşmayı açıkladı! "2 yıllık sözleşme imzalandı"

Ersun Yanal'ın gidişinden bu yana teknik direktör konusunda, bir isimle el sıkışmayan Fenerbahçe yönetimi sezon sonuna kadar takımın başına Tahir Karapınar getirmişti.Erol Bulut, Bjelica, Pellegrini, Abdullah Avcı, Rui Vitoria, Blanc, Lucescu gibi birçok ismin konuşulduğu camiada geçici de olsa bu karar şaşkınlıkla karşılanmıştı.Gündeme birçok isim gelse de gelecek sezon için halen takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmış değil...Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Başkan Ali Koç'la görüştüğünü belirtip ancak henüz kesin anlaşmanın olmadığını açıklamıştı.Bjelica, Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu.Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Bir aydır Fenerbahçe konusunda çok şey yazılıyor. Şimdiye kadar birçok isim çıktı. Neyin doğru olduğunu gerçekten bilmiyorum demişti.Listede Türk teknik adamlar olarak Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez ise Fenerbahçe ile 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor ifadelerini kullanmıştı.Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde bulunan bir diğer isim Rui Vitoria'dan ise Sarı-Lacivertlilere kötü haber geldi.Sarı-lacivertliler'in 50 yaşındaki deneyimli teknik adama yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edilmişti.Rui Vitoria'nın bağlı bulunduğu menajerlik şirketinde yönetici olan Muhammed Afzal, tecrübeli teknik adamın Al Nasr ile sözleşme uzattığını açıkladı. Afzal açıklamasında Rui Vitoria, Al Nasr ile olan sözleşmesini bu hafta iki sezon daha uzattı. Rui, Türkiye'den Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Al Nasr'ı öncelikli tuttu. Burada mutlu ve başlattığı projeleri tamamlamak istiyor ifadelerini kullandı.Fenerbahçe yaşanan bu gelişme sonrası diğer adaylara yöneldi. (Sabah)