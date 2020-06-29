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GeriFutbol Anlaşmayı açıkladı! "2 yıllık sözleşme imzalandı"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 19:11,

Anlaşmayı açıkladı! "2 yıllık sözleşme imzalandı"

Fenerbahçe...

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Ersun Yanal'ın gidişinden bu yana teknik direktör konusunda, bir isimle el sıkışmayan Fenerbahçe yönetimi sezon sonuna kadar takımın başına Tahir Karapınar getirmişti.

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Erol Bulut, Bjelica, Pellegrini, Abdullah Avcı, Rui Vitoria, Blanc, Lucescu gibi birçok ismin konuşulduğu camiada geçici de olsa bu karar şaşkınlıkla karşılanmıştı.

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Gündeme birçok isim gelse de gelecek sezon için halen takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmış değil...

4FENERBAHÇEDEN 1 AYDIR HABER ALAMADIM
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FENERBAHÇE'DEN 1 AYDIR HABER ALAMADIM

Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Başkan Ali Koç'la görüştüğünü belirtip ancak henüz kesin anlaşmanın olmadığını açıklamıştı.

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Bjelica, "Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu.

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Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Bir aydır Fenerbahçe konusunda çok şey yazılıyor. Şimdiye kadar birçok isim çıktı. Neyin doğru olduğunu gerçekten bilmiyorum" demişti.

7PELLEGRININİN MENAJERİ 10 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİZ DEMİŞTİ
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PELLEGRINI'NİN MENAJERİ '10 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİZ' DEMİŞTİ

Listede Türk teknik adamlar olarak Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.

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Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez ise "Fenerbahçe ile 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor" ifadelerini kullanmıştı.

9RUI VITORIADAN FENERBAHÇEYE KÖTÜ HABER
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RUI VITORIA'DAN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde bulunan bir diğer isim Rui Vitoria'dan ise Sarı-Lacivertlilere kötü haber geldi.

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Sarı-lacivertliler'in 50 yaşındaki deneyimli teknik adama yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edilmişti.

11AFZAL: RUI VITORIA 2 YILLIK SÖZLEŞME YENİLEDİ
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AFZAL: RUI VITORIA 2 YILLIK SÖZLEŞME YENİLEDİ

Rui Vitoria'nın bağlı bulunduğu menajerlik şirketinde yönetici olan Muhammed Afzal, tecrübeli teknik adamın Al Nasr ile sözleşme uzattığını açıkladı.

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Afzal açıklamasında "Rui Vitoria, Al Nasr ile olan sözleşmesini bu hafta iki sezon daha uzattı.

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Rui, Türkiye'den Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Al Nasr'ı öncelikli tuttu.

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Burada mutlu ve başlattığı projeleri tamamlamak istiyor" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe yaşanan bu gelişme sonrası diğer adaylara yöneldi. (Sabah)

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